ورود رؤسای دانشگاههای آمریکا به ایران/ دیدار با وزیر علوم و رئیس جمهور

احمد مومنی راد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز رؤسای 6 دانشگاه برجسته آمریکا که با هماهنگی وزارت علوم و به دعوت دانشگاه صنعتی شریف به ایران آمده اند با وزیر علوم دیدار می کنند.



وی اضافه کرد: Prof.Robert M.Berdahl رئیس اتحادیه دانشگاههای آمریکا، Prof.David J.Skorton رئیس دانشگاه کرنل آمریکا، Prof.David.W.leeborn رئیس دانشگاه رایس آمریکا، Prof.J.Bernard.Machen رئیس دانشگاه فلوریدای آمریکا، Prof.C.D.Mote رئیس دانشگاه مریلند آمریکا، Prof.Larry Vanderhoef رئیس دانشگاه کالیفرنیا آمریکا و Prof.Jared L.Cohon رئیس دانشگاه کارنگی ملون آمریکا هیئتی هستند که از آمریکا به دعوت دانشگاه صنعتی شریف کشورمان امروز وارد کشور شده اند.

وی افزود: رؤسای این دانشگاهها طی برنامه ای با رئیس جمهوری نیز دیدار خواهند داشت.

مشاور وزیر علوم و مدیر کل دفتر وزارتی گفت: بازدید از دانشگاه صنعتی شریف و برخی دانشگاههای کشور مانند دانشگاههای شیراز و صنعتی اصفهان نیز در برنامه آنها است که با هماهنگی دانشگاه صنعتی شریف انجام می شود.