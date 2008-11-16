به گزارش خبرنگار مهر، "انتخاب سرمربی خارجی برای تیم ملی" موجی بود که چند ماه پیش و به دنبال بازگشت زوران گائیچ به صربستان در والیبال کشور به راه افتاد اما با وجود مطرح شدن گزینه‌هایی چون "لوزانو" آرژانتینی، "پائولومونتالی" و "پرندی" از ایتالیا، "مک کاچو" نیوزیلندی، "چول" کره‌ای و حتی بازگشت دوباره "پارک کی وون" هرگز به مقصد نرسید تا با وجود فعالیت حسین معدنی گمانی‌زنی‌ها در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی ادامه داشته باشد. اما رئیس فدراسیون والیبال با اتخاذ تصمیم جدید خود به سوژه داغ در بین والیبالی‌ها پایان داد:" تیم ملی والیبال با سرمربی و مربی ایرانی در مسابقات مقدماتی جام جهانی شرکت می کند".

محمدرضا داورزنی ضمن بی نتیجه خواندن مذاکرات انجام شده با مربیان خارجی به خبرنگار مهر گفت: فقط "نام" و "خارجی" بودن مربی برای ما ملاک نیست. والیبال ملی ایران نیازمند مربی ویژه‌ای است که گلچینی ازتجربه‌های اروپایی، جهانی و المپیکی را در کنار هم داشته باشد و فارغ از دغدغه‌های دو شغله بودن (ملی و باشگاهی) آن را در اختیار بازیکنان‌مان قرار دهد.

وی افزود: تمام مربیانی که از این ویژگی‌ها بهره می برند و قابلیت‌های خود را در صحنه عمل هم به اثبات رسانده‌اند تمایل دارند تیم ملی آینده خود را با هدف حفظ جایگاه‌شان انتخاب کنند در حالیکه تیم ملی ایران آنها را از اهداف‌شان دور می کند. والیبال ایران در پایان هر مذاکره به این مسئله محکوم شد.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه امروز والیبال ایران در هر سه رده سنی و حتی بزرگسالان حرف اول را در آسیا می زند اما در میادین جهانی و المپیکی هیچ حرفی برای گفتن نداریم، تصریح کرد: با این شرایط هر فردی مایل به همکاری با تیم ملی ایران نیست آنهم با تجربه و پیشینه‌ای که مدنظر ماست.

داورزنی ادامه داد: البته هستند مربیانی که شخصا تمایل به همکاری با والیبال ایران دارند. شرایط آنها با فاکتورهای مدنظر ما همخوانی ندارد پس دلیلی برای انجام مذاکره نمی بینیم چراکه به کارنامه مربی بیشتر از نام و خارجی بودنش توجه داریم.

رئیس فدراسیون والیبال ضمن تاکید بر منتفی بودن حضور سرمربی خارجی برای تیم ملی والیبال خاطر نشان کرد: مرحله دوم مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آسیا (2 تا 19 مهرماه) نخستین میدان آتی ملی‌پوشان کشورمان است. تیم ملی والیبال ایران باید با یک سرمربی ایرانی برای حضور در این میدان انتخابی آماده شده و تا کسب سهمیه مسابقات جهانی پیش رود.

"قرار داد حسین معدنی (سرمربی) با تیم ملی والیبال در پایان مسابقات AVC کاپ آسیا تمام شد. آیا تاکید بر ایرانی بودن سرمربی تیم ملی به منزله ادامه همکاری با این مربی است؟ "

پاسخ داورزنی به این سوال خبرنگار مهر مثبت بود: ما با حسین معدنی در ژاپن قهرمان AVC کاپ آسیا شدیم. پس می توانیم با وی به تکرار موفقیت حتی از نوع دست‌یابی به سهمیه جهانی فکر کنیم. از حسین معدنی خواسته‌ایم تا برنامه‌های خود را که البته قرار است در پایان مسابقات لیگ برتر اجرا شود، ارائه دهد. ضمن اینکه وی در قالب یک گروه ویژه از حالا مسئولیت شناسایی بازیکنان را برای دعوت به دور جدید تمرینات تیم ملی بر عهده گرفته است.

"کسب یکی از چهار مجوز آسیایی پیکارهای جام جهانی 2010 ایتالیا با هدایت یک سرمربی ایرانی امری محال و دور از ذهن نیست. اما به طور حتم دشواری‌های کار در مسابقات فراقاره‌ای و در مصاف با حریفان جهانی به چشم می آید. آنجا که هیچ نام و عنوانی جای خالی فرد مرتبط با دانش روز والیبال دنیا را پر نخواهد کرد. فدراسیون والیبال برای مواجه نشدن با چنین روزهایی برنامه جدیدی تدارک دیده است: در اختیار گرفتن مشاور ترازاول خارجی."

رئیس فدارسیون والیبال با بیان اینکه در شرایط فعلی حضور مشاور ضروری‌تر از سرمربی خارجی است، گفت: وقتی مربیان باکلاس دنیا حاضر به همکاری تمام وقت با ایران نیستند جذب مشاور بهترین تصمیم برای هموار کردن راه صعود به جام جهانی، موفقیت در این رقابت‌ها و تورنمنت‌های مهم دیگر است. یک مشاور حتی به صورت پاره وقت هم می تواند تجربه و دانش خود را دراختیار مربیان و بازیکنان تیم ملی قرار دهد.

وی افزود: از این پس رایزنی‌های فدراسیون والیبال با گزینه‌های خارجی با هدف جذب مشاور ادامه پیدا می کند تا به موقع بتوانیم از حضور فردی با این عنوان بهره‌مند شویم.

داورزنی در مورد شرایط کار و اختیارات مشاور آینده تیم ملی والیبال اظهارداشت: مشاور تیم ملی والیبال می تواند به طور همزمان در تیم و کشور دیگری انجام وظیفه کند اما سفرهای برنامه‌ریزی شده وی به ایران و رعایت اصول در همکاری با اعضای کادر فنی الزامی است.

وی افزود: همچنین حوزه کاری مشاور تعریف شده است. او می تواند در تنظیم برنامه تمرینات و در جهت تقویت تصمیم سرمربی فقط مشاوره فنی بدهد.

"این احتمال وجود دارد که در صورت صعود ایران به پیکارهای جهانی مجددا برای جذب سرمربی خارجی اقدام شود؟"

داورزنی در این زمینه گفت: فدراسیون والیبال با سرمربی ایرانی و مشاور خارجی برای پشت سرگذاشتن موفق مسابقات زیرگروه ایتالیا برنامه‌ریزی می کند. پس بهترین تصمیم را جهت حضور شایسته در میادین جهانی اتخاذ خواهیم کرد. چه با سرمربی خارجی و چه داخلی. در مجموع هدف ما سرمایه گذاری بر روی معدنی و معدنی‌هاست. حتی در شرایط مناسب بر روی بازیکنان قدیمی هم به منظور تربیت مربیان متخصص داخلی سرمایه گذاری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماندن یا نماندن مصطفی کارخانه در راس کادر فنی تیم جوانان هم موضوع یکی دیگر از پرونده‌های فدارسیون والیبال است.

پرونده‌ای که با اظهارات شخص کارخانه مبنی بر اتمام همکاری با جوانان در پایان مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان شکل گرفت اما با وجود گذشت دو ماه از قهرمانی این تیم در رقابت‌های تهران و صعود به پیکارهای جهانی 2009 هند (18 تا 29 تیرماه) مهر "مختومه" روی آن نقش نبسته است.

داورزنی از مصطفی کارخانه خواسته تا فدراسیون والیبال را از برنامه‌های آماده سازی خود آگاه کند. از طرفی قرار است به زودی داورزنی و کارخانه در پایان نشستی مشترک به نتیجه‌ای واحد برای ادامه همکاری دست یابند. این درحالیست که اظهارات رئیس فدراسیون والیبال در مورد همکاری با مربیان جالب توجه است. اظهاراتی از جنس یادآوری، شاید هم اولتیماتوم ...

داورزنی با بیان اینکه منکر موفقیت‌های سرمربی تیم جوانان در این تیم نمی شویم، به خبرنگار مهر گفت: فدراسیون والیبال تامین نیازهای مربیان ملی را در برنامه‌های کاری خود لحاظ می کند اما اعضای کادر فنی تیم‌ها هم باید برنامه‌های ما را مدنظر قرار داده و براساس آن پیش روند. مربیان می توانند برای ادامه همکاری با ما تصمیم بگیرند همانطور که فدراسیون والیبال نیز مجاز است در این باره تصمیم‌گیری کند.

وی تاکید کرد: همه عوامل باید در خدمت اجرای برنامه‌های تدوین شده باشند نه اینکه برنامه‌ها در جهت پوشش خواسته‌ها پیش روند. این سیاست ما در فدراسیون والیبال است که تحت هیچ شرایطی زیرپا گذاشته نخواهد شد.

داورزنی یادآور شد: برنامه‌ای به سرانجام می رسد که در آن همه عوامل با یکدیگر تطبیق داشته باشند. تجربه نشان داده برنامه‌هایی که براساس سلیقه و خواسته‌های افراد تنظیم شود در درازمدت به نتیجه نمی رسد. پیش از این فدراسیون والیبال در تنظیم برنامه‌ها از پیشنهاد افراد صاحب نظر بهره می برد اما اجرای برنامه‌ها را بدون کمترین توجه پیش می برد.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه کارخانه سرمایه والیبال ایران است، تصریح کرد: تمام درخواست‌های مربیان تیم‌های ملی با حمایت فدراسیون والیبال روبه‌رو می شود با این شرط که در جهت اهداف ما باشند. ضمن اینکه مذاکره با کارخانه در مورد جوانان ادامه می یابد.

"با این حساب بحث حضور کارخانه در تیم ملی بزرگسالان کاملا منتفی است؟"

داورزنی در پاسخ به این سوال به ذکر این موارد بسنده کرد: ما از مصطفی کارخانه برای تیم جوانان درخواست برنامه کرده‌ایم و در کنار این مربی به کسب عنوانی بهتر از سومی در مسابقات جهانی هند امیدواریم. در این میان به موارد احتمالی دیگر حتی جایگزین‌های وی هم فکر نکرده‌ایم.

"همکاری فدراسیون والیبال با یوتسا ست کوویچ به عنوان سرمربی تیم نوجوانان طبق قرارداد 2 ساله وی ادامه خواهد داشت."

داورزنی به این مطلب اشاره و خاطرنشان کرد: ست کوویچ هم باید هرچه زودتر برنامه‌های آماده سازی خود را برای حضور در مسابقات جهانی 2009 ایتالیا و دفاع از عنوان قهرمانی ایران تنظیم کند تا بر اساس آن بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم.



" فدراسیون والیبال در مورد دیگر اعضا و مربیان کادر فنی تیم‌های ملی، جوانان و نوجوانان کشورمان در حال انجام بررسی‌هایی است که امکان دارد منجر به تغییر برخی از آنها شود."

داورزنی در این زمینه تاکید کرد: در حال بررسی وضعیت کادر فنی تیم‌های ملی در هر سه رده بزرگسالان، جوانان و نوجوانان هستیم و کمک‌های سرمربیان این تیم‌ها با نظر خودشان تغییر خواهد کرد. قطعا تغییرات ایجاد شده و انتخاب افراد جدید در جهت هماهنگ‌ترشدن با برنامه‌های اجرایی صورت می گیرد.

رئیس فدراسیون والیبال همچنین بازیکنان تیم‌های ملی را از توجه به میزان و نوع عملکردشان آگاه کرد و اظهار داشت: ملاک ما برای معرفی اردونشینان آینده ارائه بازی برتر در مسابقات باشگاهی است نه همراهی تیم‌ها در مسابقات اخیر. به برد و باخت تیمی آنها توجه نداریم. فقط برای کسانی فراخوان می زنیم که شایستگی خود را برای پوشیدن پیراهن تیم ملی اثبات کنند.

داورزنی در مورد درخواست فدراسیون والیبال برای حضور در لیگ جهانی تاکید کرد: تمام اقدامات لازم را انجام داده‌ایم. هیچ کار نکرده‌ای باقی نمانده است با این حال نظر نهایی مسئولان FIVB مشخص کننده نتیجه رایزنی‌های انجام شده است چرا که در اینجا بحث کسب سهمیه وجود ندارد.

رئیس فدراسیون والیبال همچنین در بخشی از صحبت‌های خود به تدوین برنامه مدون چهار ساله در این فدراسیون اشاره کرد و گفت: تمام مسابقاتی که در فاصله زمانی سال 2009 تا المپیک 2012 لندن وجود دارد در این تقویم لحاظ شده است و براساس آنها برنامه‌ریزی می کنیم.

"فعالیت کانون‌های والیبال، لزوم بازیکن‌سازی در باشگاه‌ها، ناکامی در انتخابات کمیته ملی المپیک و برنامه‌های فدراسیون والیبال برای بازیکنانی که از تیم ملی خداحافظی کرده‌اند، از دیگر محورهای مورد بحث در گفتگوی خبرنگار مهر با محمدرضا داورزنی بود."

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه فلسفه وجودی کانون‌ها کشف و پرورش استعدادهای استانی است، گفت: یکی از ایرادهای وارده بر کانون‌ها متمرکز نبودن استعدادیابی آنهاست. چرا که تعدادشان به اندازه تمام استان‌ها و شهرستان‌های کشور نیست. به همین دلیل و با وجود صرف هزینه‌های بالا در کانون‌ها تعداد خروجی‌های آنها در تیم‌های ملی چمشگیر نبوده است. اکثر بازیکنانی که به تیم نوجوانان راه یافتند حاصل انتخابات هیئتی بودند.

وی افزود: هیئت‌های استانی و شهرستانی در امر استعدادیابی موثرتر از کانون‌ها کار می کنند. حال این احتمال وجود دارد که وجود کانون‌ها به شکل فعلی، باعث کمرنگ شدن میزان توجه به مسئولیت‌های هئیت‌ها شود به این امید که فعالیت کانون‌ها ادامه دارد. در حالی که کانون‌ها تیمی برای اعزام به مسابقات استانی و محک زدن بازیکنان‌شان ندارند این امر استمرار استعدادیابی را خدشه دار می کند.

داورزنی به راه حل موردنظر برای حل این مشکل اشاره و خاطرنشان کرد: باید شکل فعلی کانون‌ها و نحوه کار آنها را در جهت گسترده‌تر شدن تغییر داد، طوریکه در تمام مراکز استانی دارای کانون باشیم تا زیر نظر هیئت‌های مربوطه و همچنین فدراسیون به امر استعدادیابی بپردازند.

وی تصریح کرد: در هر حال شناسایی استعدادها یکی از برنامه‌های مهم تقویم چهارساله فدراسیون والیبال است. بر اساس این طرح سن شناسایی بازیکنان پائین آمده است و با حضور در مسابقات سطح مدارس و محلات بازیکنان مستعد 12 تا 16 سال را شناسایی می کنیم.

رئیس فدراسیون والیبال با تاکید بر اینکه باشگاه‌ها یکی از عوامل بازیکن‌سازی هستند، اظهارداشت: در راستای امر کشف و پرورش استعدادها تمام باشگاه‌ها ملزم به تیمداری در رده پایه هستند در غیر این‌صورت همچون بیم مازندران با جریمه 10 میلیون تومانی مواجه خواهند شد.

وی در مورد برنامه فدراسیون والیبال برای بازیکنانی که از عرصه ملی خداحافظی کرده اند، تصریح کرد: فدراسیون والیبال برای بازیکنانی که از عرصه مسابقات باشگاهی و ملی به طورهمزمان کناره‌گیری کنند، برنامه خداحافظی ویژه و در خور شان آنها برگزار خواهد کرد. اما این برنامه شامل حال کسانی که خداحافظی خود را فقط از تیم ملی اعلام کرده‌اند، نمی شود. چه بسا آنها پس از چند سال مجددا به تیم ملی بازگردند.

رئیس فدراسیون والیبال در مورد ناکامی خود در انتخابات کمیته ملی المپیک یادآور شد: قرار نبود همه کاندیداها با رای موافق رای دهندگان مواجه شوند. تنها بر حسب تکلیف و با هدف خدمت‌رسانی کاندیدای عضویت در هیئت اجرایی شدم اما خوشحالم که افراد باتجربه‌تر از من برای خدمت به ورزش انتخاب شدند.

"وعده فدراسیون والیبال در مورد حج والیبالیست‌های جوان چه زمان عملی می شود؟

داورزنی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: مربیان و بازیکنان تیم جوانان به پاس قهرمانی درمسابقات قهرمانی آسیا در ایام پایانی سال عازم سفر حج خواهند شد.