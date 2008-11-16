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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۹:۴۷

کرزای :

روابط افغانستان و پاکستان بهتر از هر زمان دیگری است

روابط افغانستان و پاکستان بهتر از هر زمان دیگری است

رئیس جمهور افغانستان گفت که روابط کشورش با پاکستان بهتر از هر زمان دیگری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تایمز، "حامد کرزای" در سفر به نیویورک برای شرکت در گفتگوهای ادیان سازمان ملل با " آصف علی زرداری" همتای پاکستانی خود و  "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد.

وی در گفتگو با بی بی سی با قدردانی از تلاشهای عربستان سعودی تصریح کرد: این تلاش جهت ایجاد یک فضای بهتر بین پاکستان و افغانستان صورت گرفت.

کرزای درباره درخواستهای رو به افزایش از وی برای برخورد با فساد در افغانستان هم گفت:" این بخشی از مسئولیت من است و من با شدت بسیار زیاد در حال پرداختن به آن هستم."

وی افزود: جامعه بین المللی باید در برخورد با این فساد اقدام بیشتری انجام دهد.

کرزای درباره افزایش نیروها در کشورش همچون عراق گفت: مسئله تنها موضوع نیروها نیست، بلکه یک راهبرد درست است. کاش شرکای ما به ما بیشتر گوش می دادند.

کد مطلب 783699

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