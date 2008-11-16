روابط افغانستان و پاکستان بهتر از هر زمان دیگری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تایمز، "حامد کرزای" در سفر به نیویورک برای شرکت در گفتگوهای ادیان سازمان ملل با " آصف علی زرداری" همتای پاکستانی خود و "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد.

وی در گفتگو با بی بی سی با قدردانی از تلاشهای عربستان سعودی تصریح کرد: این تلاش جهت ایجاد یک فضای بهتر بین پاکستان و افغانستان صورت گرفت.

کرزای درباره درخواستهای رو به افزایش از وی برای برخورد با فساد در افغانستان هم گفت:" این بخشی از مسئولیت من است و من با شدت بسیار زیاد در حال پرداختن به آن هستم."

وی افزود: جامعه بین المللی باید در برخورد با این فساد اقدام بیشتری انجام دهد.

کرزای درباره افزایش نیروها در کشورش همچون عراق گفت: مسئله تنها موضوع نیروها نیست، بلکه یک راهبرد درست است. کاش شرکای ما به ما بیشتر گوش می دادند.

