دنبال شماره پیراهن و بازوبند کاپیتانی نیستم/ به صعود تیم ملی می اندیشم

کریم باقری که پس از سالها به تیم ملی بازگشته است در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: شرایط بازیکنان تیم ملی بسیار خوب است و همه نفرات حاضر در اردو تلاش زیادی را انجام می دهند تا بتوانند با آمادگی کامل در دیدار با امارات به میدان بروند.

وی درخصوص آخرین وضعیت مصدومیت خود تاکید کرد: مصدومیتی جزیی داشتم که خوشبختانه با تلاش کادر پزشکی تیم ملی برطرف شده است و مشکلی برای حضور در دیدار با امارات ندارم.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در مورد دیدار ایران با امارات خاطرنشان کرد: بازی با امارات شرایط خاصی دارد و قطعا بازی دشواری را پیش رو خواهیم داشت. البته با توجه به آمادگی نفرات ملی پوش و اضافه شدن لژیونرها می توانیم با قدرت در آن دیدار به میدان رفته و سه امتیاز مسابقه را کسب کنیم.

وی با رد اخباری مبنی بر توجه وی به بستن بازوبند کاپیتانی و پوشیدن پیراهن شماره 6 تیم ملی خاطرنشان کرد: بر خلاف اخبار مطرح شده در نشریات، در بین بازیکنان تیم ملی اصلا بحث بازوبند کاپیتانی و پوشیدن شماره خاصی وجود ندارد. من هم به این مسائل فکر نمی کنم زیرا موفقیت تیم ملی برای ما مهمتر از این مسائل است.

باقری درپایان گفت: در حال حاضر تمام بازیکنان قدیمی و جوان تیم ملی تنها به موفقیت در دیدارهای آینده و صعود به جام جهانی فکر می کنند و تمام توان خود را برای علمی شدن این موضوع به کار بسته اند.