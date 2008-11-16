دنبال شماره پیراهن و بازوبند کاپیتانی نیستم/ به صعود تیم ملی می اندیشم

وی درخصوص آخرین وضعیت مصدومیت خود تاکید کرد: مصدومیتی جزیی داشتم که خوشبختانه با تلاش کادر پزشکی تیم ملی برطرف شده است و مشکلی برای حضور در دیدار با امارات ندارم.
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در مورد دیدار ایران با امارات خاطرنشان کرد: بازی با امارات شرایط خاصی دارد و قطعا بازی دشواری را پیش رو خواهیم داشت. البته با توجه به آمادگی نفرات ملی پوش و اضافه شدن لژیونرها می توانیم با قدرت در آن دیدار به میدان رفته و سه امتیاز مسابقه را کسب کنیم.
وی با رد اخباری مبنی بر توجه وی به بستن بازوبند کاپیتانی و پوشیدن پیراهن شماره 6 تیم ملی خاطرنشان کرد: بر خلاف اخبار مطرح شده در نشریات، در بین بازیکنان تیم ملی اصلا بحث بازوبند کاپیتانی و پوشیدن شماره خاصی وجود ندارد. من هم به این مسائل فکر نمی کنم زیرا موفقیت تیم ملی برای ما مهمتر از این مسائل است.
باقری درپایان گفت: در حال حاضر تمام بازیکنان قدیمی و جوان تیم ملی تنها به موفقیت در دیدارهای آینده و صعود به جام جهانی فکر می کنند و تمام توان خود را برای علمی شدن این موضوع به کار بسته اند.
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