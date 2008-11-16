رکود در اجرای پروژه های عمرانی موجب آسیب در بخش اشتغال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان محمدجعفر علیزاده پیش از ظهر امروز در نشست مشترک شهرداران و بخشداران شهرستان اصفهان و جمعی از مسئولین استان اصفهان افزود: کشورهای در حال توسعه با برنامه متنوع وقت زیادی را برای اجرای پروژه های عمرانی در کشور صرف می کنند.

وی همچنین به اهمیت پروژه های عمرانی در اشتغال زایی اشاره و اظهار داشت: اگر اجرای این پروژه ها در کشور آسیب ببیند بخش مهمی از اشتغال کشور آسیب پذیر خواهد شد که باید در این عرصه هوشیارانه عمل کنیم.

علیزاده با اشاره به سی امین سالگرد انقلاب اسلامی که برابر با یک قرن شرعی است، اظهار داشت: تاکنون زحمات گسترده ای در این راستا در روستاها انجام شده چنانچه قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست و نیاز هم نیست که ما دیگر خود را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم چنانچه باید ما خود را اکنون با میانگین جهانی مقایسه و به آن سمت و سو حرکت کنیم.

اولین پروژه قطار سریع السیر کشور در اصفهان احداث می شود

علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پروژه های زیادی در استان در حال اجراست، گفت: یکی از این پروژه ها قطار سریع السیر قم - اصفهان است.

معاون عمرانی استانداری اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: از هفته گذشته ستادی تشکیل شده تا پیشنهادات دور دوم سفر ریاست جمهوری به اصفهان را نهایی کند.

معاون عمرانی استانداری اصفهان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه میان مسئولان اصفهانی یک زبان مشترک وجود دارد، خاطرنشان کرد: این امر در نهایت باعث ایجاد یک هم افزایی انرژی در میان مسئولان دستگاه ها خواهد شد.