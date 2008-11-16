افزایش شمار تلفات نظامیان انگلیسی در عراق و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، وزارت دفاع انگلیس با درخواستهای جدید برای تهیه بالگردهای بیشتر در افغانستان در حالی روبرو شده که این وزارتخانه در حال تحقیق و بررسی درباره چگونگی کشته شدن دو نظامی این کشور است.

مرگ این دو نظامی 32 ساله بر اثر انفجار بمبی در روز چهارشنبه هفته گذشته شمار تلفات پرسنل انگلیس را که در عراق و افغانستان کشته شده اند، به 300 نفر رساند.

به نوشته این روزنامه، در کل 124 نظامی در افغانستان از سال 2001 و 176 نفر در عراق کشته شده اند.

از سوی دیگر، یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که بیشتر از دوسوم مردم انگلیس خواستار خروج نظامیان این کشور از افغانستان هستند.

انگلیس هم اکنون هشت هزار نیرو در جنوب افغانستان مستقر کرده است.