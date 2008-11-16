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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۱

افزایش شمار تلفات نظامیان انگلیسی در عراق و افغانستان

افزایش شمار تلفات نظامیان انگلیسی در عراق و افغانستان

به نوشته یک روزنامه انگلیسی، شمار تلفات نظامیان انگلیسی در عراق و افغانستان افزایش یافته و همین امر درخواست تهیه بالگردهای بیشتر برای این نظامیان در افغانستان را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، وزارت دفاع انگلیس با درخواستهای جدید برای تهیه بالگردهای بیشتر در افغانستان در حالی روبرو شده که این وزارتخانه در حال تحقیق و بررسی درباره چگونگی کشته شدن دو نظامی این کشور است.

مرگ این دو نظامی 32 ساله بر اثر انفجار بمبی در روز چهارشنبه هفته گذشته شمار تلفات پرسنل انگلیس را که در عراق و افغانستان کشته شده اند، به 300 نفر رساند.

به نوشته این روزنامه، در کل 124 نظامی در افغانستان از سال 2001 و 176 نفر در عراق کشته شده اند.

از سوی دیگر، یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که بیشتر از دوسوم مردم انگلیس خواستار خروج نظامیان این کشور از افغانستان هستند.

انگلیس هم اکنون هشت هزار نیرو در جنوب افغانستان مستقر کرده است.

کد مطلب 783711

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