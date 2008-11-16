جنگ با طالبان بحران مهاجرین افغان را افزایش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه ساندی تایمز، روز گذشته 300 هزار مرد، زن و کودک پاکستانی که از مزارع خود در باجور رانده شده بودند در کمپهایی در نزدیکترین شهر نزدیک به آنها یعنی پیشوار اسکان داده شدند.

در یکی از این کمپها به نام شیخ یاسین که 13 هزار آواره در آن زندگی می کنند به تازگی پنج کودک در اثر هیپوترمی ( پائین بودن حرارات بدن ) جان خود را از دست دادند. این کودکان به دلیل شیوع اسهال در این کمپ ضعیف شده بودند.

این در حالی است که اصول بهداشتی در این کمپها به هیچ وجه رعایت نمی شود و به دلیل کمبود امکانات در آنها، مقامات پاکستانی امیدوارند که بتوانند این مهاجران را به اردوگاه "جالوزای" در نزدیکی پیشاور که پیش از این مهاجرین افغانی در آن سکونت داشتند انتقال دهند.

به گفته "محمد ادار" رئیس اداره کمیسرعالی سازمان ملل در امور آوارگان در پیشاور، میزان افراد بی خانمان شده در افغانستان به طور بی سابقه ای افزایش یافته و این کار رسیدگی به آوارگان را مشکل می کند.

بر اساس این گزارش، جنگ با طالبان در پاکستان در ماه های اخیر شدت بیشتری یافته و حملات آمریکا به مناطق قبیله نشین پاکستان نیز به بهانه مبارزه با طالبان و القاعده نیز تا حد چشمگیری افزایش یافته و همین امر موجب شده تا حمله به روستاها بدون اعلام قبلی افزایش پیدا کند که این امر آوارگی تعداد بیشتری از مردم پاکستان را در پی داشته است.

این در حالی است که آوارگی این افراد با آغاز فصل سرما همراه شده و همین امر موجب شده تا وضعیت بی خانمانهای حاضر در کمپهای مهاجرین در حد بسیار رقت باری باشد. بطوری که اغلب این افراد برای بدست آوردن غذا و یا حتی آرد مجبور به فروش لباسهای گرم خود می شوند.