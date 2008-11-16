رهاسازی فاضلاب 20 هزار ماهی را تلف کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مرگ بیش از 20 هزار قطعه ماهی در رودخانه تیره شهرستان دورود برای سومین بار، اینگونه اذهان را نهیب می زند که تا کی این فاجعه زیست محیطی در این رودخانه ادامه خواهد یافت و مدیران و مسئولان امر تا کی در مقابل این فجایع زیست محیطی سکوت اختیار خواهند کرد.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اینگونه حادثه را تشریح کرد: بر اساس گزارش واصله از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دورود در طول هفته گذشته ماموران گارد حفاظت محیط زیست این شهرستان در هنگام گشت و کنترل متوجه تعداد زیادی ماهی کپور تلف شده در رودخانه تیره می شوند.

آلودگی کارخانه خمیرمایه دورود 600 برابر حد استاندارد بوده است. مدیرکل محیط زیست لرستان

علی رحیم کاکاوند ادامه داد: پس از بررسی بیشتر در مسیر رودخانه مشخص می شود که کشتار آبزیان بر اثر رهاسازی و تخلیه ناگهانی فاضلاب صنعتی کارخانه خمیرمایه به رودخانه بوده است.

وی تصریح کرد: ماموران گارد حفاظت از محیط زیست در مراجعه به کارخانه خمیرمایه متوجه می شوند که سیستم تصفیه فاضلاب این کارخانه خاموش بوده است.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان افزود: اداره دامپزشکی و اداره شیلات شهرستان دورود پس از بررسی، علت مرگ آبزیان را خفگی و مسمومیت ناشی از ورود پساب صنعتی کارخانه خمیر مایه تشخیص دادند.

کاکاوند یادآور شد: نتایج آنالیز خروجی فاضلاب کارخانه خمیر مایه در زمان حادثه توسط آزمایشگاه اداره کل حفاظت از محطیط زیست حاکی از آلودگی 600 برابر حد استاندارد این فاضلاب است.

وی با بیان اینکه کارشناس رسمی دادگستری تعداد آبزیان تلف شده را حدود 20 هزار قطعه تعیین کرده است، خاطرنشان کرد: پرونده برای طی مراحل قانونی تحویل دادستانی شهرستان دورود شده است.

این در حالیست که کمتر از پنج ماه پیش به فاصله کمتر از یک ماه از بار اول برای دومین بار بیش از 10 هزار قطعه ماهی در این رودخانه تلف شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دورود در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر در خرم آباد پیرامون وضعیت پیگیری های قضایی این پرونده عنوان کرد: در پرونده قضایی بار قبل این کارخانه پس از ارجاع به مراجع و بررسی های لازم کارخانه خمیرمایه به پرداخت یک میلیون و 800 هزار تومان جریمه کیفری، شش ماه حبس تعزیری برای مدیرعامل کارخانه و پرداخت 24 میلیون تومان ضرر و زیان محیط زیست محکوم شد.

نبی الله رحمتی ادامه می دهد: پس از صدور رای قضایی، این کارخانه تنها اقدام به پرداخت جریمه کیفری پرونده کرده و هنوز نسبت به پرداخت ضرر و زیان محیط زیست اقدام نکرده و شش ماه حبس نیز در مورد وی به اجر گذاشته نشده است که این امر در نامه دیگری به شعبه دادگستری این شهرستان اطلاع داده شد.

وی با بیان اینکه این بار نیز پرونده این فاجعه زیست محیطی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است، بیان داشت: با توجه به بررسی های کارشناس دادگستری میزان تلفات آبزیان در این مرتبه بیش از 20 هزار قطعه و میزان ضرر و زیان وارده به محیط زیست 32 میلیون تومان برآورد شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دورود با تاکید بر اینکه تاکنون چندین بار نامه درخواست تعطیلی این واحد آلاینده به مراجع ارسال شده است، خاطرنشان کرد: کارخانه خمیرمایه شهرستان دورود دارای سیستم پیشرفته تصفیه فاضلاب صنعتی است ولی پساب این واحد صنعتی به حدی آلوده و خطرناک است که این سیستم جوابگو نیست.

با توجه به استمرار وضعیت آلایندگی کارخانه خمیرمایه شهرستان دورود و آمار وحشتناک مرگ و میر 40 هزار قطعه ماهی در طول هشت ماه طی شده از سال جاری به نظر می رسد باید تصمیمی اساسی برای این واحد صنعتی گرفته شود تا بیشتر از این شاهد تلف شدن آبزیان این رودخانه نباشیم.