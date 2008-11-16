عدم شناخت تازه های کتاب موجب کاهش استقبال از کتاب می شود

احسان گریوانی نویسنده کتاب های تاریخی در حاشیه نمایشگاه کتاب خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یکی از دلایل عدم استقبال از کتاب در ایران این است که مردم تازه های کتاب را نمی شناسند که باید با برگزاری اینچنین نمایشگاه هایی کتاب های خوب را به مردم معرفی کنیم.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر مستقیم تبلیغ در گسترش فرهنگ کتابخوانی در بین مردم اضافه کرد: با معرفی کتابهای به روز در نمایشگاه و رسانه ها می توانیم شوق مخاطبان به کتاب را برانگیزیم و هر روز شاهد بالندگی بیشتر صنعت چاپ و نشر در ایران اسلامی باشیم.

همچنین یک نویسنده کتاب کودک گفت: با توجه به اهمیت نشر برای رده سنی کودکان باید با تقویت موضوعات انتخابی ذائقه آنان را بالا ببریم.

الهام حسینی زاده به مهر گفت: باید با چاپ کتاب های قوی تر در زمینه کودکان، ذائقه مطالعه آنان را بهینه کنیم.

وی افزود: نمایشگاه کتاب استان خراسان رضوی یکی از تاثیرگذارترین ابزارها جهت گسترش و آشنایی بیش از پیش کودکان امروز با کتاب است.

حسینی زاده با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند با کلاس های ویژه، مهارت های نوشتاری کودکان را در جامعه ارتقاء دهد بیان داشت: استفاده از دانش صاحب نظران در عرصه علم روانشناسی، تربیت کودک، هنر و تاثیر رنگ ها می تواند گام موثری در جهت ارتقاء سطح کیفی کتب کودک در جامعه باشد.

این نویسنده کتاب کودک تاکید کرد: باید داستان های مربوط به کودکان به صورت کاربردی تر در زندگی امروز روایت شود تا بتواند الگوی اخلاقی پایدارتری ایجاد نماید.

عذرا طیبی مسئول غرفه گروه تفکر سفید نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه دوره های آموزشی و کتب ویژه نابینایان در تالار فردوسی نمایشگاه بین المللی کتاب خراسان رضوی به افراد نابینا و کم بینا خبر داد و اظهار داشت: در غرفه گروه تفکر سفید فعالیت هایی چون آموزش خط بریل و آشنا کردن افراد نابینا با برخی مسائل مربوط به آنان انجام می شود.

وی با اشاره به اهمیت یادگیری خط بریل برای نابینایان در راستای انجام مطالعه و پرداختن به فعالیت های فرهنگی توسط این قشر، اذعان داشت: مطالعه برای همه اقشار جامعه امری ضروری است اما نابینایان به دلیل نیازهای جسمی که دارند باید به واسطه مطالعه و افزایش معلومات اطلاعات خود را افزایش داده و نیازهای طبیعی خود را به وسیله کسب علم تامین کنند.

طیبی در مورد وضعیت کتب خط بریل و کتب گویایی که این انجمن در شهر مشهد برای نابینایان و کم بینایان فراهم آورده است توضیح داد: در کتابخانه مخصوص نابینایان این گروه، حدود دو هزار عنوان کتاب به خط بریل و دو هزار عنوان کتاب گویا از کتابخانه های سراسر کشور گردآوری شده است.

وی با اعلام وجود حدود 40 عنوان کتاب زبان انگلیسی در کتابخانه بریل این گروه اظهار داشت: در این کتابخانه همچنین کتب مختلف با موضوعات عمومی و تخصصی در حوزه کودک و نوجوان، دانش آموزان، دانشجویان و عموم مردم وجود دارد.

مسئول غرفه کتب نابینایان دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در غرفه برپا شده در این نمایشگاه دوره های مقدماتی آموختن خط بریل و جهت یابی با عصای سفید به مراجعه کنندگان آموزش داده می شود.

عذرا طیبی ادامه داد: در این غرفه اقدامات لازم جهت عضویت نابینایان و کم بینایان در گروه زمینه انجام مراحل تکمیلی آموزش های مورد نیاز انجام می شود.