کتاب و مطبوعات گامهای مشترک بردارند

سردبیر نشریه اطلاع‌رسانی "کتاب هفته" با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: هفته کتاب فرصتی مناسب برای جریان سازی خبری و فرهنگی رسانه‌هاست و رسانه‌ها می توانند هفته کتاب را از یک مراسم نمادین به جریانی ماندگار و دائمی تبدیل کنند.

وی همچنین هفته کتاب را فرصتی مغتنم برای پیوند دو حوزه کتاب و رسانه خواند و افزود: رسانه ها در این هفته می‌توانند به تعامل گسترده تر و عمیق تر خود با مولفان و پدید آورندگان کتاب فکر کنند چرا که این تعامل، کارکرد آموزشی وتحلیلی رسانه‌ها را افزایش داده و سطح مخاطبان آنها را ارتقا می‌دهد.

سردبیر نشریه "کتاب‌هفته" با اشاره به مزایای ارجاع مخاطبان مطبوعات به کتاب تصریح کرد: رسانه‌ای قوی و تاثیرگذار است که علاوه بر ارائه محتوای خود قابلیت ارجاع به رسانه‌های دیگر را نیز داشته باشد. بنابراین روزنامه‌ها و نشریات با ارجاع مخاطب به کتاب هم توان تاثیرگذاری خود را محک می‌زنند و هم بر کیفیت مخاطبان خود می‌افزایند.

این شاعر همچنین درباره تبادل تجارب و دستاوردهای دو حوزه کتاب و مطبوعات با یکدیگر افزود: کتاب و مطبوعات با وجود تفاوتهای ماهوی و شکلی در حوزه‌هایی مثل توزیع، چاپ گرافیک و تبلیغات می‌توانند تجارب و دستاوردهای مشترک داشته باشند. برای مثال در حال حاضر بسیاری از نشریات تخصصی در کتابفروشیها توزیع می شود و دکه های مطبوعاتی هم به طور پراکنده کتابهای کاربردی یا عامه پسند توزیع می‌کنند که این موضوع قابل نظارت و ساماندهی بیشتر نیز هست.

بازرس انجمن قلم ایران همچنین با اشاره به اهمیت تبلیغات بازرگانی در حوزه کتاب گفت: ممکن است قبول آگهیهای کتاب در ابعاد گسترده در مقایسه با سایر صنایع برای مطبوعات سودآوری نداشته باشد اما نباید فراموش کرد که درج آگهیهای مردمی و اصطلاحا نیازمندیهای کتاب می‌تواند برای مطبوعات همراه با جذب مخاطب باشد.

پاک آیین با دشوار خواندن حرفه خبرنگاری کتاب گفت: خبرنگاری کتاب در مطبوعات نوپاست و از آنجا که هیچ منبع آموزشی و نظری در این حوزه نداریم نیاز به آموزش و تجربه اندوزی دارد.