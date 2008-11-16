سالانه حدود چهار هزار عنوان کتاب در مشهد منتشر می شود

محمدکاظم دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: شهر مشهد با بیش از سه میلیون نفر جمعیت و میلیون ها زائر همواره در امور فرهنگی، خصوصا حوزه چاپ و نشر جزء پیشتازان کشور بوده است.

وی از فعالیت 40 موسسه انتشاراتی در شهر مشهد خبر داد و گفت: این موسسات انتشاراتی به عنوان یکی از فعال ترین موسسات کشور، در سال حدود چهار هزار عنوان کتاب منتشر می کنند که این آمار تقریبا در سطح کشور بی نظیر است.

دبیری ادامه داد: با توجه به قابلیت های بالای استان، برگزاری سالانه نمایشگاه بین المللی کتاب یکی از ضرورت های فرهنگی استان خراسان رضوی و مشهد مقدس است تا ارتقای کمی و کیفی، فضاسازی فرهنگی و مطالعه و کتابخوانی را در استان نهادینه کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد با بیان این که ناشران باید نیازسنجی مخاطبان را در نظر بگیرند، توضیح داد: ناشران و نویسندگان باید کتبی متناسب با نیازهای روز منتشر کنند تا به یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه پاسخ داده شود.

دبیری با انتقاد از برخی موسسات انتشاراتی به دلیل عدم ارائه همه توانمندی های خود در نمایشگاه های بین المللی کتاب، بیان کرد: این نمایشگاه ها بهترین موقعیت برای جذب مردم به امر کتابخوانی است و تمامی مسوولان و مدیران انتشاراتی بخش خصوصی و دولتی باید با ارائه همه ظرفیت های خود، مردم را به این امر دعوت کنند.

وی در خصوص راه های ارتقای میزان مطالعه سرانه در میان عموم مردم کشور اظهار داشت: برپایی نمایشگاه و ارائه کتب با عناوین مختلف به تنهایی کافی نیست، بلکه باید فعالیتی انجام گیرد تا مطالعه و هزینه های جانبی آن به عنوان بخشی از سبد کالاهای خانواده ها مطرح شود.

دبیری با اشاره به فعالیت های سرای اهل قلم در راستای افزایش کیفیت انتشارات، افزود: در این مجمع تعدادی از کارشناسان و نخبگان عرصه نویسندگی و ادب بر محتوای آثار ارائه شده جهت نشر نظارت دارند که مطمئنا چنین حرکتی گامی موثر در جهت بهبود کیفیت نشر و جذب بیشتر مردم به سوی کتاب است.