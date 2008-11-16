بهترین افتتاحیه جیمز باند با "آرامش" به دست آمد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد بیست و دومین فیلم جیمز باند در روز نخست اکران در 3451 سینما به طور متوسط 824/7 دلار فروخت. این فیلم بدون تردید تا پایان امروز یکشنبه می‌تواند از مجموع فروش هفته اول دو فیلم قبلی مجموعه جیمز باند شامل "روز دیگر بمیر" (1/47 میلیون دلار) در سال 2002 و "کازینو رویال" (8/40 میلیون دلار) در 2006 فراتر برود.





دانیل کریگ و جودی دنچ در صحنه‌ای از "مایه آرامش"

پیش از این رکورد فروش فیلمی از جیمز باند با 6/16 میلیون دلار در اختیار "روز دیگر بمیر" بود و به دنبال آن "کازینو رویال" با 7/14 میلیون دلار قرار داشت. "مایه آرامش" را مارک فورستر کارگردانی کرده است.

این اولین فیلم حادثه‌ای فیلمساز 39 ساله بریتانیایی متولد آلمان است که بیشتر برای ساخت درام‌های متکی بر شخصیت و تحسین‌شده مانند "در جستجوی نورلند" با بازی جانی دپ، "ضیافت اهریمن" با نقش‌آفرینی هالی بری و "بادبادک‌باز" با بازی همایون ارشادی شهرت دارد.

دانیل کریگ در "مایه آرامش" برای دومین بار پس از "کازینو رویال" به نقش مامور مخفی بریتانیایی ظاهر شده و داستان فیلم از جایی آغاز می‌شود که "کازینو رویال" فیلم قبلی مجموعه به پایان رسید.

این بار جیمز باند در تلاش برای گرفتن انتقام قتل زن مورد علاقه خود، باید رودروی یک طرفدار حفظ محیط زیست بایستد که هدف او در اختیار گرفتن کنترل ذخایر آبی کشور است. ماتیو آمالریک، اولگا کوریلنکو، جانکارلو جانینی و جودی دنچ دیگر بازیگران "مایه آرامش" هستند.

فیلم انیمیشن "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" با صدای بن استیلر و کریس راک در دومین جمعه اکران 54 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 1/8 میلیون دلار فروش در 4065 سینما فیلم دوم شد. مجموع فروش این فیلم در هشت روز 90 میلیون دلار شده است.

کمدی "سرمشق" به کارگردانی دیوید وین نیز در دومین جمعه اکران با 8/3 میلیون دلار فروش در 2798 سینما در رده سوم قرار گرفت. این فیلم تاکنون 2/30 میلیون دلار به دست آورده است.

"موزیکال دبیرستانی 3: سال آخر" به کارگردانی کنی اورتگا در 3202 سینما 49 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 3/1 میلیون دلار فروش به رده چهارم جدول رفت. مجموع فروش این فیلم به 8/79 رسیده است.

درام "بچه عوضی" به کارگردانی کلینت ایستوود با بازی آنجلینا جولی در 1896 سینما 2/1 میلیون دلار فروخت که 42 درصد کمتر از هفته پیش بود. فیلم جدید ایستوود تاکنون 6/24 میلیون دلار فروش داشته است.

در حوزه نمایش‌های محدود فیلم "میلیونر اسلامداگ" به کارگردانی دنی بویل در 10 سینما 92 هزار دلار و به طور متوسط در هر سینما 179/9 دلار فروش داشت. این فیلم اخیرا جایزه اصلی جشنواره فیلم تورنتو را از آن خود کرد.

"میلیونر اسلامداگ" درباره یک نوجوان فقیر هندی است که با حضور در نمایش تلویزیونی موفق "چه کسی می‌خواهد میلیونر باشد؟" فرصت میلیونر شدن را پیدا می‌کند. فیلم جدید بویل بریتانیایی تولید مشترک بریتانیا و آمریکا است.

بویل 52 ساله سازنده فیلم‌های "گور کم‌عمق"، "قطار بازی"، "ساحل"، "28 روز بعد" و "آفتاب" است. او در 1994 برای "گور کم‌عمق" جایزه صدف نقره‌ای جشنواره سن سباستین را برد.