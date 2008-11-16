رئیس جمهور مشایی را امروز از کار برکنار کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، لاله افتخاری نماینده تهران در جلسه علنی امروز اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 67 قانون اساسی مبنی بر سوگند نمایندگان و اصل 100 قانون اساسی مبنی بر وظیفه رئیس جمهور در حفظ ارزشها و بسترسازی لازم ، از حرکت نمادین تقدیم قرآن به قاری با دف در همایش گردشگری و میراث فرهنگی انتقاد کرد.

وی افزود: متاسفانه در هفته گذشته شاهد مراسمی بودیم که قرآن کریم توسط تعدادی خانم تقدیم قاری شد که هم اعتراض مسئولان و علما ومردم را به دنبال داشت و از همان روز بنده پیگیر موضوع شدم.

افتخاری تصریح کرد: هر چند توجیه می شود که این حرکت یک حرکت نمادین و کار هنری و فضاسازی قبل از قرائت قرآن بوده اما متاسفانه کاری بود که به وهن قرآن انجامید.

نماینده تهران گفت: اهدای قرآن توسط عده ای از خانمها که دف زن بودند کاری نیست که نه در روایات ما و نه در سیره و تاریخ ما سابقه داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه در ماههای اخیر افاضاتی از جانب معاونت ریاست جمهور صورت می گیرد که به وهن ارزشهای دینی و ارزشهای انقلابی می انجامد و در این اقدام نیز با قرآن کریم اینگونه برخورد می شود از طرف خود و فراکسیون قرآن و عترت (ع) و از طرف خانواده های شهدا و همه کسانی که دغدغه این را دارند از ریاست جمهوری می خواهیم همین امروز آقای مشایی را از این کار برکنار کنند و در هیچ سمت اجرایی از ایشان استفاده نشود، زیرا خوف آن می رود که اگر وضع همینطور ادامه پیدا کند در آینده شاهد افاضاتی از جانب ایشان باشیم که وضع از این بدتر شود.