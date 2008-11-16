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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۳۰

رئیس فراکسیون قرآن مجلس:

رئیس جمهور مشایی را امروز از کار برکنار کند

رئیس جمهور مشایی را امروز از کار برکنار کند

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از نحوه حمل قرآن در همایش گردشگری و میراث فرهنگی از رئیس جمهور خواست تا امروز رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی وگردشگری را از کار برکنار کند و در هیچ سمت اجرایی از وی استفاده نکند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، لاله افتخاری نماینده تهران در جلسه علنی امروز اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 67 قانون اساسی مبنی بر سوگند نمایندگان و اصل 100 قانون اساسی مبنی بر وظیفه رئیس جمهور در حفظ ارزشها و بسترسازی لازم ، از حرکت نمادین تقدیم قرآن به قاری با دف در همایش گردشگری و میراث فرهنگی انتقاد کرد.

وی افزود: متاسفانه در هفته گذشته شاهد مراسمی بودیم که قرآن کریم توسط تعدادی خانم تقدیم قاری شد که هم اعتراض مسئولان و علما ومردم را به دنبال داشت و از همان روز بنده پیگیر موضوع شدم.

افتخاری تصریح کرد: هر چند توجیه می شود که این حرکت یک حرکت نمادین و کار هنری و فضاسازی قبل از قرائت قرآن بوده اما متاسفانه کاری بود که به وهن قرآن انجامید.

نماینده تهران گفت: اهدای قرآن توسط عده ای از خانمها که دف زن بودند کاری نیست که نه در روایات ما و نه در سیره و تاریخ ما سابقه داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه در ماههای اخیر افاضاتی از جانب معاونت ریاست جمهور صورت می گیرد که به وهن ارزشهای دینی و ارزشهای انقلابی می انجامد و در این اقدام نیز با قرآن کریم اینگونه برخورد می شود از طرف خود و فراکسیون قرآن و عترت (ع) و از طرف خانواده های شهدا و همه کسانی که دغدغه این را دارند از ریاست جمهوری می خواهیم همین امروز آقای مشایی را از این کار برکنار کنند و در هیچ سمت اجرایی از ایشان  استفاده نشود، زیرا خوف آن می رود که اگر وضع همینطور ادامه پیدا کند در آینده شاهد افاضاتی از جانب ایشان باشیم که وضع از این بدتر شود.

کد مطلب 783740

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