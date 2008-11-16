به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه در حوزه ادبیات داستانی از آذر ماه سال 82 هر ساله شکل گرفته و اکنون ششمین دوره آن در دو بخش اصلی و ویژه برگزار می‌شود.

در بخش اصلی 710 داستان کوتاه، 61 مجموعه داستان و 51 رمانه به دبیرخانه ششمین دوره جایزه ادبی اصفهان رسیده که در بخش داستان کوتاه 3 اثر برگزیده و 4 اثر مورد تقدیر قرار می گیرد. در بخش مجموعه داستان و رمان نیز 3 اثر معرفی می‌شود.

همچنین در بخش ویژه 56 داستان فانتزی و 307 داستان کودک ونوجوان به دبیرخانه ششمین جایزه ادبی رسیده است که از آن میان 3 اثر از داستانهای فانتزی انتخاب می‌شود و در بخش داستانهای کودک و نوجوان نیز 3 اثر برگزیده و از 4 اثر تقدیر به عمل می آید.

بر اساس این گزارش 12 داور نهایی در کنفرانس خبری دوشنبه این هفته معرفی می شوند.

خرید یکصد میلیارد ریال کتاب از ناشران

از میان 9 هزار و 525 عنوان کتابی که برای خرید از سوی ناشران تا نیمه آبان ماه سال 87 به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده بود پنج هزار و 913 عنوان خریداری شد.

این کتابها در شمارگان 2 میلیون و 600 هزار نسخه و صد میلیارد ریال اعتبار به خود اختصاص داده‌ و به طور متوسط از هر عنوان 500 نسخه و قیمت هر جلد 39 هزار ریال است.

از ابتدای سال 87 تا نیمه آبان 28 جلسه هیئت خرید کتاب در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد که به طور متوسط در هر جلسه 340 عنوان کتاب مورد بررسی قرار گرفت.

16 عنوان اثر برگزیده کتاب سال دانشجویی فردا معرفی می شوند

16 عنوان اثر برگزیده کتاب سال دانشجویی دوشنبه 27 آبان ماه در دانشگاه تربیت مدرس معرفی می‌شوند.

کتاب سال دانشجویی با هدف تقدیر از تلاش و تشویق دانشجویان، رونق تالیف و ترجمه، شناسایی استعدادهای برتر و ایجاد رابطه میان مولفان و ناشران دانشگاهی برگزار می‌شود.

این برنامه با حضور محسن پرویز، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر حمید رضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، محمد باقر خرمشاد معاون فرهنگی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و حجت الاسلام رنجبران معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دانشگاهیان و مسئولان این حوزه ساعت 10 صبح برگزار می‌شود.

کتابخانه تخصصی ترجمه امروز افتتاح می شود

کتابخانه تخصصی ترجمه امروز( بیست و ششم آبان ماه) ساعت 30/13 با حضور محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساختمان فجر افتتاح می‌شود.

احسان عباسلو دبیر سرای عالی ترجمه با اعلام این مطلب گفت: کتابخانه سرای ترجمه همگانی نیست و تنها برای استفاده مترجمان و ناشران تاسیس شده است.

وی افزود: با توجه به تک نسخه بودن سه هزار جلد کتاب موجود در کتابخانه سرای ترجمه بعید به نظر می رسد این کتابخانه عمومی و همگانی شود.

دبیر سرای عالی ترجمه اظهار داشت: کتابخانه سرای ترجمه که به لحاظ زبانی گسترده و به لحاظ کیفی قابل تامل است کتابهای تخصصی لاتین با زبانهای گوناگونی از جمله انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی، اسپانیایی، بلغاری، ژاپنی، چینی، ترکی، ویتنامی، اردو، ارمنی، بنگالی، ازبکی، نروژی و رومانیایی را در خود گنجانده است.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلام ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برپاست.