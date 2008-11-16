ساخت مسجد؛ اقدام جدی اقلیت مسلمان جهان

شش قرن اقامه نماز در قدیمی‌ترین مسجد فیلیپین جشن گرفته می‌شود

شهرداری جزیره تاوی- تاوی در مجمع الجزایر فیلیپین اعلام کرده است که شرکت‌کنندگان از شهرهای مختلف این کشور به منظور شرکت در نماز جمعه روز 24 آبان‌ماه به مناسبت ششصدو پنجاه و هشتمین سالگرد تأسیس مسجد به این شهر سفر خواهند کرد.

رهبران دینی مسلمان و مقامات دولتی طی دو روزه در شهر سیمونول، جزیره تاوی تاوی به مناسبت گذشت بیش از 6 قرن از ساخت این مسجد گردهم می‌آیند.

این مسجد که به مسجد شیخ کریم المخدوم شهرت دارد حدود 658 سال پیش ساخته شد. حدود 12 میلیون از جمعیت 90 میلیونی فیلیپین را مسلمانان تشکیل داده‌اند. اسلام در قرن سیزدهم درست 200 سال پیش از مسیحیت وارد فیلیپین شد.

این گردهمایی دو روزه که از پنجشنبه 23 آبان آغاز می‌شود با محورمعنویت و ادغام فرهنگی مردم مینداناو صورت می‌گیرد.

علمای هندوستان ارتباط میان تروریسم و اسلام را نفی کردند

سازمان جماعت علمای هند به عنوان بزرگترین سازمان اسلامی هندوستان در بیست و نهمین جلسه ملی خود در حیدرآباد که روز شبنه 18 آبان ماه آغاز شد ارتباط تروریسم و دین را بی مناسبت دانست.

این همایش با هدف تصریح این مطلب برگزار شده که جامعه اسلامی دوستار صلح است و اسلام را به هیچ عنوان نمی توان به ترور نسبت داد. حدود 6 هزار نفر از علمای مسلمان از سراسر هندوستان فتوایی را علیه ترور امضا کردند.

محمود اسد مدنی از نمایندگان پارلمانی هندوستان گفت: ما می خواهیم با یکدیگر در این رابطه سهیم باشیم و به طور عمومی اعلام کنیم که تروریسم جایگاهی در دین اسلام ندارد و تروریسم را نمی توان به اسلام نسبت داد.

حکیم الدین قاسمی دبیرکل سازمان جماعت علمای هند گفت: هر کس در رابطه با تروریسم متهم است نباید او را به هیچ دینی نسبت داد. افرادی که در چنین فعالیتهایی دست دارند را نمی توان به ادیان مرتبط دانست.

این همایش دو روزه در حیدر آباد با فراخوان جماعت اسلامی هند از دیگر سازمانهای اسلامی و رهبران جامعه مدنی برای همکاری خاتمه خواهد یافت.



نخستین اوراق بهادار اسلامی در بریتانیا صادر می‌شود

بانکهای اسلامی بریتانیا به رغم بروز وخیم‌ترین بحران اقتصادی طی 80 سال گذشته، به رشد پیوسته خود در رابطه با تولید محصولات اقتصادی ادامه داده و به زودی نخستین اوراق بهادار اسلامی را در این کشور صادر خواهند کرد.

جان وگلین مدیر ارشد بانک اسلامی اروپایی سرمایه گذاری اظهار داشت: آنچه حائز اهمیت بوده این است که نسبت بدهی در این بانک نسبت به دارایی خالص افزایش نمی یابد و ما در دارایی های مسموم سرمایه گذاری نمی کنیم.

این امر بدان معنا است که بانکهای اسلامی در جایگاهی نسبتاً قوی قرار دارند. بانک اسلامی اروپایی سرمایه گذاری در ژانویه 2008 افتتاح شد.

ماه سپتامبر گذشته یک بحران اقتصادی جهانی بازارهای ایالات متحده و بریتانیا را در هم شکست. این بحران موجب شد سیاست گذاران بانک مرکزی بریتانیا ترغیب شوند نرخ بهره ها را به علت وحشت از رکود اقتصادی به طور ناگهانی کاهش دهند.

هامفری پرسی مدیر اجرایی بانک لندن و خاورمیانه گفت: ما تحت تأثیر شرایطی که بانکهای عادی قرار گرفته‌اند نیستم ، اما به طور غیرمستقیم تحت تأثیر کمبود نقدینگی قرار گرفته ایم.

بریتانیا تنها کشور اروپایی است که بانکهای اسلامی تأسیس کرده، به طوری که در شهر لندن 21 بانک غیراسلامی خدمات بانکداری اسلامی ارائه می کنند.

در ماه های اخیر دو بانک اسلامی اروپایی سرمایه گذاری و یک اسلامی بریتانیا خدمات خود را گسترش دادند. درحالی که اقتصاد اسلامی نشانه های مثبتی برای شکوفایی اقتصادی لندن ارسال کرده دولت این کشور بر سر تعهد خود مبنی بر صدور نخستین اوراق بهادار شرعی باقی مانده است.

نخستین بار طرح صدور این اوراق بهادار آوریل 2007 صادر شد. به رغم مشکلات اقتصادی کنونی، مقامات دولتی و بانکداری متقاعد شده اند منافع اقتصادی و سیاسی صدور اوراق بهادار مهمتر از نگرانیهایی است که در رابطه با قیمت آن وجود دارد.



مسجدی در شهر کینگستون نیویورک ساخته می‌شود

هیئت طرح‌ریزی شهر کینگستون در نیویورک امریکا این هفته برای ساخت مسجدی در این شهر به مسلمانان مجوز لازم را ارائه دادند.

اعضای انجمن اسلامی آلستر کانتی با توافق آرای هیئت طرح‌ریزی شهری کنیگستون می‌توانند مسجد جدید خود را بسازند. پیش از این نیز این انجمن دارای مسجدی در شهر بود اما این مسجد هیچ شباهتی به نیایشگاه مسلمانان نداشته و صرفاً نمازخانه‌ای بدون امکانات بود.

سوزان چاهیل از اعضای این هیئت گفت: صدور مجوز ساخت مسجد با شروط خاصی همراه بوده است که یکی از این شروط درنظر گرفتن محلی برای استفاده تجاری است.

سید خالد خان امام جمعه انجمن اسلامی آلسترکانتی گفت: این مسجد با ظاهری شبیه سایر مساجد اسلامی و با امکاناتی بیشتر برای اقامه نماز ساخته خواهد شد. وی گفت که ایده ساخت این مسجد دو طبقه پس از آنکه ساختمان تخریب شده این محل به فروش گذاشته شد مورد استقبال قرار گرفت.

اعضای این انجمن ابراز امیدواری کرده‌اند که ساخت این مسجد از فصل بهار آغاز شود.

بیش از 23 هزار نفر از روسیه عازم حج می‌شوند

رئیس بخش روابط عمومی و ارتباط با اتحادیه‌های دینی دپارتمان فرهنگ و تحصیلات دولت فدراسیون روسیه اعلام کرد که بیش از 23 هزار مسلمان از روسیه در سال جاری برای حج عازم مکه و مدینه می‌شوند.

آندره سبنتسوف رئیس بخش روابط عمومی و ارتباط با اتحادیه‌های دینی دپارتمان فرهنگ و تحصیلات دولت فدراسیون روسیه طی یک نشست خبری اظهار داشت: عربستان سعودی همانند سال گذشته برای روسیه 3 هزار جایگاه اضافه تخصیص داده است، بدین ترتیب تعداد زائران از فدراسیون روسیه به مکه و مدینه می‌تواند بیش از 23 هزار نفر باشد.

وی یادآور شد که طی سالهای اخیر تعداد زائران از روسیه افزایش قابل توجهی داشته است. به گفته وی، پنج سال قبل تنها چند هزار مسلمان از روسیه به حج می‌رفتند.

سبنتسوف افزود :امسال 10 هزار نفر بطور هوایی و 6 هزار نفر هوایی-زمینی عازم حج می شوند و 7 هزار نفر که بیشتر از مناطق قفقاز شمالی هستند، زمینی عازم حج می‌شوند.

بیشتر زائران از داغستان، چچن، تاتارستان و باشقیرتستان هستند.

زائران تایلندی بعد از یک هفته انتظار به جده رسیدند

حدود 700 نفر از زائران حج تایلندی که یک هفته سفر آنها به تعویق افتاده بود سرانجام امشب چهارشنبه 22 آبان ماه به جده سفر می‌کنند.

شرکت ساماندهی به امور این سفر، تاریخ سفر را مورد تأکید قرار داد .هواپیمای این زائران که قرار بود هفته گذشته در جده به زمین بنشیند اجازه فرود دریافت نکرد. زائران تایلندی نسبت به خبر پرواز مجدد خود به جده ابراز مسرت کرده و اظهار داشتند که امیدوارند این پرواز نیز تأخیر نداشته باشد.

زائران تایلندی از پنجشنبه هفته گذشته وارد شهر پنانگ شدند تا به عربستان سفر کنند اما پس از عدم فرود هواپیما در جده شش روز است که در این شهر معطل مانده اند.

استفاده از واژه افراط ‌گرایی و حملات تروریستی در بریتانیا ممنوع شد

دولت بریتانیا در راستای اصلاحات سیاسی خود استفاده از چندین واژه را چون افراط‌گرایی و حملات تروریستی ممنوع اعلام کرد.

دولت بریتانیا در راهبرد تازه‌ای که صادر کرده است از شوراهای شهری خواسته استفاده از این عبارات را غیرقانونی اعلام کرده و خود آن را اجرا کنند.

شوراهای شهری از این پس باید واژه‌های افراط‌گرایی و حملات ترویستی را جایگزین واژه‌های پیشنهادی دولت کنند.

این طرح از سوی وزارت کشور بریتانیا به عنوان بخشی از برنامه 50 میلیون پوندی مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز سال گذشته انجام شده است. به دنبال اعلام طرح جدید گزارشهایی منتشر شده که طی آن اعلام شده است ممنوعیت استفاده از این کلمات به آشفتگی منتهی می‌شود.



روحانیون مسلمان روسیه در ترکیه تحصیل می‌کنند



رئیس شورای مفتیان روسیه اعلام کرد: طلبه‌ها و روحانیون مسلمان روسیه برنامه‌های آموزشی خود را در کشور ترکیه پیگیری خواهند کرد.

شیخ راویل عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه در دیدار با علی بارداک اغلو رئیس دپارتمان امور دینی ترکیه گفت: ترکیه و روسیه طی 15 سال گذشته در زمینه آموزش اسلامی، زیارت، انتشار کتاب و آموزش روحانیون با یکدیگر همکاری داشته اند و اکنون قصد دارند این همکاری را توسعه دهند.

رئیس شورای مفتیان روسیه و رئیس دپارتمان امور دینی ترکیه در این راستا روز جمعه 24 آبان ماه توافقنامه ای امضا کردند.

بارداک اوغلو در مراسم امضای این توافقنامه گفت: احترام به حقوق بشر در هر دو کشور از عوامل مؤثر در همکاری سومند در زمینه آموزش و نشر دینی دو کشور تلقی می شود.