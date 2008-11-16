میزان صید در کشور به 169 هزار تن افزایش یافت

وحید زارع در گفتگو با مهر گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون میزان تولید آبزی پروری در کشوربالغ بر 123 هزار و 676 تن و میزان صید و آبزی پروری معادل 293 هزار و 620 تن گزارش شده که این ارقام حاکی از تحقق 38 درصدی اهداف تولید است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در حال حاضرمیزان صید سواحل جنوب کشور بالغ بر 154 هزار و 622 تن و میزان صید سه استان ساحلی شمال بالغ بر 15 هزار و 323 تن است که در مجموع میزان صید استانهای شمالی و جنوب معادل 169 هزار و 944 تن است که بیشترین صید به استان سیستان و بلوچستان اختصاص داشته است.

وی افزود: بالاترین درصد تحقق صید به استان خوزستان تعلق دارد که تاکنون به 64 درصد ظرفیت صید دست یافته است.

رئیس سازمان شیلات ایران اظهارداشت: از ابتدای سالجاری تاکنون میزان تولید ماهیان سردآبی معادل 32 هزار و 422 تن و ماهیان گرمابی بالغ بر71 هزار و 945 تن از کل استانهای کشور گزارش شده است.

وی با اشاره به آغاز برداشت میگوی پرورشی در کشورعنوان کرد: میزان برداشت میگوی پرورشی تاکنون بالغ بر هزار و 959 تن بوده است که از این میزان معادل هزار و 300 تن به استان بوشهر اختصاص دارد.

زارع میزان تولید منابع آبی کشوررا رقمی بالغ بر17 هزار و 350 تن اعلام کرد و گفت: میزان تولید در 7 استان ساحلی کشور تاکنون بالغ بر 79 هزار و 100 تن رسیده است.

