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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۴۳

صادرات کانتینری محصولات پتروشیمی از عسلویه آغاز شد

مدیرعامل شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی اعلام کرد: با پایان عملیات ساخت اسکله شماره هفت بندر پتروشیمی پارس، صادرات محصولات پلیمری تولید شده در مجتمع های پتروشیمی آریا ساسول و جم برای اولین بار به صورت کانتینری ازعسلویه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با پایان مراحل ساخت و راه اندازی تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینر در اسکله شماره هفت بندر پتروشیمی پارس، اولین کشتی حامل کانتینرهای مجتمع های پتروشیمی آریاساسول و جم  اواخر هفته گذشته تخلیه و بارگیری شد.

مدیر عامل شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی با بیان اینکه عملیات ساخت دو پست اسکله کانتینری دیگردر این بندر در حال تکمیل شدن است، اضافه کرد:  با تکمیل این طرح سه پست اسکله برای صادرات محصولات کانتینری از منطقه عسلویه اختصاص خواهد یافت.

یزدانی افزود: از25 آبان دومین کشتی کانتینری نیز وارد بندرپتروشیمی پارس شده است و براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در فاز اول توسعه این بندر حدود 5/1 میلیون تن و در فاز دو هم حدود 900 هزار تن ( در مجموع 4/2 میلیون تن) انواع محصولات پلیمری به صورت کانتینری به خارج از کشور صادر خواهد شد.

عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی خاطر نشان کرد: شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی علاوه بر ارائه خدمات به شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه قادر است به سایر بخشهای مستقردراین منطقه خدمات صادرات محصولات کانتینری عرضه کند.

 

 

کد مطلب 783755

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