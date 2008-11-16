صادرات کانتینری محصولات پتروشیمی از عسلویه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با پایان مراحل ساخت و راه اندازی تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینر در اسکله شماره هفت بندر پتروشیمی پارس، اولین کشتی حامل کانتینرهای مجتمع های پتروشیمی آریاساسول و جم اواخر هفته گذشته تخلیه و بارگیری شد.



مدیر عامل شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی با بیان اینکه عملیات ساخت دو پست اسکله کانتینری دیگردر این بندر در حال تکمیل شدن است، اضافه کرد: با تکمیل این طرح سه پست اسکله برای صادرات محصولات کانتینری از منطقه عسلویه اختصاص خواهد یافت.

یزدانی افزود: از25 آبان دومین کشتی کانتینری نیز وارد بندرپتروشیمی پارس شده است و براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در فاز اول توسعه این بندر حدود 5/1 میلیون تن و در فاز دو هم حدود 900 هزار تن ( در مجموع 4/2 میلیون تن) انواع محصولات پلیمری به صورت کانتینری به خارج از کشور صادر خواهد شد.

عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی خاطر نشان کرد: شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی علاوه بر ارائه خدمات به شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه قادر است به سایر بخشهای مستقردراین منطقه خدمات صادرات محصولات کانتینری عرضه کند.