شبکه افلاک لرستان امسال 240 دقیقه انیمیشن تولید کرد

ناصر صفار درباره تولیدات شبکه افلاک مرکز لرستان به خبرنگار مهر گفت: مجموعه تلویزیونی "یلدا" را به کارگردانی مسعود رشیدی تولید کردهایم که مراحل تدوین را سپری میکند. در این مجموعه به موضوعهایی چون ورشکسته شدن کارخانهها، بیکاری جوانان و ... پرداختهایم.
وی ادامه داد: فیلمهای تلویزیونی "شیب تند" سعید محمدزاده و "رد پای اسب" داریوش ربیعی هم تولید شده است. فیلم بلند داستانی "دلهای آشنا" را هم تولید کردهایم و در تولیدات نمایشی سعی میکنیم به موضوعهای استانی بپردازیم. لوکیشنها بومی است و قصد داریم برای تولید فیلمها و مجموعهها اکثر بازیگران بومی باشند و کمتر از بازیگران تهران بهره ببریم.
معاون سیمای مرکز لرستان خاطرنشان ساخت: امسال تولید دو فیلم تلویزیونی در دستور کار مرکز قرار داشت که این کار انجام شده است. البته سازمان صدا و سیما به مراکز اعلام کرده که میتوانند غیر از تعهدی که دارند فیلمهای تلویزیونی مناسب با موضوعهای بومی تهیه کنند.
صفار در پایان درباره تولید انیمیشن گفت: امسال مرکز لرستان تعهد تولید 60 دقیقه انیمیشن داشت اما 240 دقیقه تولید کرده است. مرکز لرستان ظرفیت خوبی برای تولید انیمیشن دارد و نیروهای مستعدی هم در این زمینه در مرکز فعالیت میکنند. ما هم سعی میکنیم از ظرفیتها بهره ببریم.
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