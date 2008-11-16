اختصاص 9 هزار میلیون ریال برای حفاظت از جنگلهای مازندران

حسین علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص 9 هزار و 380 میلیون ریال اعتبار برای حفاظت و حمایت از جنگل ها و مراتع از محل اعتبارات استانی و نیز مبلغ پنج هزار و 666 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی طرح صیانت از جنگل های کشور از جنگل ها خبر داد.

وی افزود: با بسیج کلیه امکانات و تجهیزات از منابع طبیعی حفاظت و با همکاری نیروی انتظامی و قضایی با سودجویان و فرصت طلبان به شدت برخورد خواهد شد.

به گفته وی، بر اساس سیاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور یکی از وظایف مهم یگان حفاظت از منابع طبیعی، عرصه ها و حامیان منابع طبیعی است.

وی در ادامه آمار کشفیات شش ماهه نخست یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری را بیان کرد و گفت: 396 فقره پرونده متخلفین، تعداد 21 هزار و 720 اصله چوب آلات با 320 متر مکعب حجم، 463 هیزم استر و سه هزار و 100 کیلوگرم زغال نمونه هایی از کشفیات بوده است.

علیپور در پایان از عموم هم استانی های مازندرانی خواست تا با مامورین منابع طبیعی که به صورت شبانه روزی در منطقه حضور دارند همکاری و در صورت مشاهده هر گونه تخلف احتمالی از قبیل آتش سوزی مراتب را با شماره یگان 09696 تلفن امداد جنگل و مرتع اطلاع دهند.