مناسبات روسیه و چین استراتژیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "دیمیتری مدودف" در نشست گروه 20 در واشنگتن گفت:" روابط دوجانبه ما از نوع مشارکت استراتژیک است."

وی پیشنهاد بحث و گفتگو درباره امکان گسترش این مناسبات و همچنین موضوعاتی را مطرح کرد که اخیرا بر اقتصاد جهانی تاثیر گذار بوده اند.

مدودف درگفتگو با "هو جین تائو" همتای چینی خود گفت: "ما اغلب با یکدیگر دیدار می کنیم و این خوب است. این امر به ما اجازه می دهد تا درباره موضوعات مختلف گفتگو کنیم."

وی افزود:" به نظر من روابط ما حرکت بسیار مطلوبی داشته است."

هو جین تائو هم گفت که با ارزیابی مدودف از روابط دو کشور موافق است .

وی با اشاره به چهارمین دیدار وی با مدودف در سال 2008 تصریح کرد:" این مسئله سطح بالای مشارکت استراتژیک چین و روسیه را ثابت می کند."

