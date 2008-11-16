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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۵۱

شهسواری مبانی رمان نویسی را آموزش می دهد

شهسواری مبانی رمان نویسی را آموزش می دهد

دوره آموزشی "مبانی رمان نویسی" زیر نظر محمدحسن شهسواری در شهرکتاب مرکزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره‌ ده جلسه‌ای مباحثی چون ویژگیهای رمان و رمان‌نویسی، اهمیت تحقیق و کهن‌الگوهای روایی، مضمون و ارزشها، ویژگی شخصیت اصلی، معنای بعد در شخصیت، دیالوگ، صحنه به عنوان مه‌ترین جزء رمان، کشمکش و انواع آن، اصول جذابیت در رمان، پیرنگ و انواع آن، زبان رمان و اهمیت ریتم در رمان تدریس می‌شود.

کلاسهای این دوره از ساعت 10 تا 12 روزهای پنجشنبه تشکیل می‌شود و از 28 آذرماه نیز دوره آغاز می‌شود.

علاقمندان به ثبت‌نام تا 21 آذر ماه فرصت دارند تا به نشانی خیابان حافظ شمالی، نبش زرتشت شرقی، روابط عمومی شهرکتاب مراجعه کنند.

کد مطلب 783764

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