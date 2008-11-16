شهسواری مبانی رمان نویسی را آموزش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره‌ ده جلسه‌ای مباحثی چون ویژگیهای رمان و رمان‌نویسی، اهمیت تحقیق و کهن‌الگوهای روایی، مضمون و ارزشها، ویژگی شخصیت اصلی، معنای بعد در شخصیت، دیالوگ، صحنه به عنوان مه‌ترین جزء رمان، کشمکش و انواع آن، اصول جذابیت در رمان، پیرنگ و انواع آن، زبان رمان و اهمیت ریتم در رمان تدریس می‌شود.

کلاسهای این دوره از ساعت 10 تا 12 روزهای پنجشنبه تشکیل می‌شود و از 28 آذرماه نیز دوره آغاز می‌شود.

علاقمندان به ثبت‌نام تا 21 آذر ماه فرصت دارند تا به نشانی خیابان حافظ شمالی، نبش زرتشت شرقی، روابط عمومی شهرکتاب مراجعه کنند.