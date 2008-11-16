راه اندازی مرکز قلب مجهز در غرب مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، عزت الله گلعلی زاده صبح یکشنبه در جلسه ساماندهی خیرین بخش بهداشت و درمان غرب استان در فرمانداری نوشهر افزود: متاسفانه سن ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در حال کاهش است از این رو به مرکز ویژه نیاز داریم.

وی اظهار داشت: مکانیزم های تشخیصی برای جذب پزشک و متخصص در منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی خاطر نشان کرد: بیمارستان شهید بهشتی نوشهر از نظر تجهیزات کمبودهای زیادی دارد و باید تامین شود.

به گفته گلعلی زاده، امکانات جراحی کلیه نیز در منطقه باید فراهم شود.

سید هاشم فاطمی، فرماندار نوشهر نیز در این جلسه گفت: از پتانسیل خیرین باید برای رفع کمبودهای بخش بهداشت و درمان استفاده شود.

وی افزود: بخش بهداشت و درمان از دغدغه های مردم منطقه بوده و باید خیرین این بخش شناسایی شوند.

وی اظهار داشت: تامین سلامت، امنیت و آموزش از جمله وظایف حاکمیتی است و باید توجه ویژه ای به بخش بهداشت و درمان شود.

به تاکید فاطمی، خیرین بومی و غیربومی منطقه باید شناسایی و از ظرفیت های بالای این بخش استفاده شود.

فرماندار نوشهر بیان داشت: ساخت فاز دوم بیمارستان نوشهر مکمل بوده و باید اقدام شود.

شهرستان 118 هزار نفری نوشهر در غرب مازندران واقع است.