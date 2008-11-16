۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۰

یادواره 1400 شهید شهریار با حضور لاریجانی برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: یادواره سرداران و هزار و 400 شهید والامقام شهریار با حضور رئیس مجلس در این شهرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، این یادواره به منظور گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهید هشت سال دفاع مقدس شهریار و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و تجلیل از صبوریها و پایداریهای خانواده های معظم هزار و 400 شهید شهریاری برگزار می شود.

این مراسم با حضور جمعی از خانواده های معظم شهدا، جانبازان و یادگاران جنگ، مسئولان شهری، استانی و کشوری پنج شنبه 30 آبان ماه جاری در محل مصلی موقت نماز جمعه شهریار بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی دکتر لاریجانی و مداحی حاج سید محمد بنی فاطمه برگزار خواهد شد.

همچنین در محوطه مصلی نماز جمعه نمایشگاه محصولات فرهنگی شامل کتاب با موضوعات دفاع مقدس، نرم افزار قرآنی و مذهبی و آثار خوشنویسان شهریار با موضوع ایثار و شهادت و شهید برپا شده و در معرض دید شرکت کنندگان در مراسم یادواره قرار می گیرد.

ستاد یادواره شهدای شهریار از عموم مردم شهید پرور شهرستان شهریار در سه بخش مرکزی، قدس و ملارد دعوت کرد تا در این یادواره شرکت کنند.

