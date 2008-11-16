  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۰

اختصاصی مهر /

آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از 26 آذر ماه

آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از 26 آذر ماه

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 88 این دانشگاه در 26 آذر ماه خبر داد.

سید عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 88 در 26 آذرماه آغاز می شود و جزئیات آن همراه با دفترچه راهنما در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: ثبت نام به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.com انجام می شود.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد یادآور شد: آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اردیبهشت ماه سال 88 برگزار می شود.

در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال 87 بیش از 320 هزار داوطلب شرکت داشتند و از این تعداد 32 هزار نفر در واحدهای مختلف این دانشگاه پذیرفته شدند.

کد مطلب 783777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها