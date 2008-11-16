آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از 26 آذر ماه

سید عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 88 در 26 آذرماه آغاز می شود و جزئیات آن همراه با دفترچه راهنما در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: ثبت نام به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.com انجام می شود.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد یادآور شد: آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اردیبهشت ماه سال 88 برگزار می شود.
در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال 87 بیش از 320 هزار داوطلب شرکت داشتند و از این تعداد 32 هزار نفر در واحدهای مختلف این دانشگاه پذیرفته شدند.
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