واکنش شورای دانشگاه علم و صنعت به درخواست تعطیلی دانشگاه

به گزارش خبرگار مهر، شورای دانشگاه علم و صنعت ایران با صدور بیانیه ای آورده است: "برابر اطلاع واصله به این شورا، تعداد اندکی از دانشجویان که انگیزه اصلی آنها بر ما پوشیده است به دلیل آنچه که آن را استاندارد نبودن شرایط خوابگاه عنوان نموده ­اند خواستار تعطیلی فعالیتهای آموزشی دانشگاه شده­ اند."

این بیانیه می افزاید: "از دانشجویان فهیم دانشگاه انتظار می ­رود که در برابر این ساده اندیشی­ ایستادگی نموده و توجه فرمایند که حتی در شرایط بسیار بحرانی تر گذشته نظیر جنگ تحمیلی و بمبارانهای رژیم بعثی، فعالیتهای آموزشی هرگز تحت تأثیر قرار نگرفت لذا تعطیلی و اختلال در فعالیتهای آموزشی به مصلحت دانشجویان و دانشگاه نمی باشد."

بیانیه شورای دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرده است: "دانشگاه علم و صنعت ایران که به عنوان یکی از 8 دانشگاه مادر و برجسته کشور معرفی شده است، در شرایطی نیست که بتواند در برابر اقدامات نسنجیده ­ای که حرکت دانشگاه در زمینه­ های علمی و فناوری را به خطر می اندازد بی تفاوت باشد و لذا بر اساس وظیفه قانونی خود از مدیریت دانشگاه، اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان دانشگاه که جملگی از افراد نخبه و شایسته هستند، انتظار دارد تمامی مساعی خویش برای تداوم حرکت سریع و بی وقفه دانشگاه به سمت آرمانهای علمی و اخلاقی که موجب افتخار هر چه بیشتر دانشجویان و فارغ التحصیلان آتی این دانشگاه کهنسال در مجامع علمی داخل و خارج از کشور خواهد گردید از هیچ اقدامی فروگذار ننمایند."

شورای دانشگاه علم و صنعت ایران خواستار شده است، مسئولان ذیربط کشور با اختصاص اعتبارات عمرانی و هزینه­ای درخور، دانشگاهها را در جهت تامین هر چه بهتر فضاهای آموزشی، پژوهشی و رفاهی یاری نمایند تا نسل جدید مدیران و متخصصان کشور بدون دغدغه­های آزار دهنده، پس از فراغت از تحصیل، آماده ارائه خدمت شایسته به جامعه انسانی و ایران عزیز اسلامی گردند.