واکنش شورای دانشگاه علم و صنعت به درخواست تعطیلی دانشگاه

به گزارش خبرگار مهر، شورای دانشگاه علم و صنعت ایران با صدور بیانیه ای آورده است: "برابر اطلاع واصله به این شورا، تعداد اندکی از دانشجویان که انگیزه اصلی آنها بر ما پوشیده است به دلیل آنچه که آن را استاندارد نبودن شرایط خوابگاه عنوان نموده اند خواستار تعطیلی فعالیتهای آموزشی دانشگاه شده اند."
این بیانیه می افزاید: "از دانشجویان فهیم دانشگاه انتظار می رود که در برابر این ساده اندیشی ایستادگی نموده و توجه فرمایند که حتی در شرایط بسیار بحرانی تر گذشته نظیر جنگ تحمیلی و بمبارانهای رژیم بعثی، فعالیتهای آموزشی هرگز تحت تأثیر قرار نگرفت لذا تعطیلی و اختلال در فعالیتهای آموزشی به مصلحت دانشجویان و دانشگاه نمی باشد."
بیانیه شورای دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرده است: "دانشگاه علم و صنعت ایران که به عنوان یکی از 8 دانشگاه مادر و برجسته کشور معرفی شده است، در شرایطی نیست که بتواند در برابر اقدامات نسنجیده ای که حرکت دانشگاه در زمینه های علمی و فناوری را به خطر می اندازد بی تفاوت باشد و لذا بر اساس وظیفه قانونی خود از مدیریت دانشگاه، اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان دانشگاه که جملگی از افراد نخبه و شایسته هستند، انتظار دارد تمامی مساعی خویش برای تداوم حرکت سریع و بی وقفه دانشگاه به سمت آرمانهای علمی و اخلاقی که موجب افتخار هر چه بیشتر دانشجویان و فارغ التحصیلان آتی این دانشگاه کهنسال در مجامع علمی داخل و خارج از کشور خواهد گردید از هیچ اقدامی فروگذار ننمایند."
شورای دانشگاه علم و صنعت ایران خواستار شده است، مسئولان ذیربط کشور با اختصاص اعتبارات عمرانی و هزینهای درخور، دانشگاهها را در جهت تامین هر چه بهتر فضاهای آموزشی، پژوهشی و رفاهی یاری نمایند تا نسل جدید مدیران و متخصصان کشور بدون دغدغههای آزار دهنده، پس از فراغت از تحصیل، آماده ارائه خدمت شایسته به جامعه انسانی و ایران عزیز اسلامی گردند.
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