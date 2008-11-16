‪ ۸۱۱‬ کیلومتر شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب در گیلان اجرا می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: همچنین ایجاد تصفیه خانه طالب آباد بندر انزلی، تکمیل تصفیه خانه فاضلاب رشت، اجرای ۳۰ ایستگاه پمپاژ در رشت و انزلی از تعهدات بانک جهانی در بخش فاضلاب استان گیلان است.
وی عنوان کرد: کار احداث ۱۱۰ هزار مترمکعب مخزن زمینی، ۱۲/۵ کیلومتر خط انتقال آب شرب، اصلاح و توسعه شبکه آب به طول ۸۵۶ کیلومتر از تعهدات پروژههای بانک جهانی در بخش آب آشامیدنی این استان است.
امینی ادامه داد: تاکنون کار اصلاح شبکه آب رشت به طول ۱۷۵کیلومتر، توسعه شبکه آب رشت به طول ۲۱کیلومتر، توسعه شبکه فاضلاب رشت به طول ۱۱۳کیلومتر و احداث مخازن ذخیره آب رشت به طول ۸۰ هزار متر مکعب با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی انجام شده است.
مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان همچنین از عملیاتی شدن خط انتقال آب مخزن 30 هزار مترمکعبی لاکان به رشت خبرداد و افزود: خط انتقال این پروژه 5/12 کیلومتر واز لاکان شروع و به میدان گاز رشت منتهی می شود.
وی گفت: این پروژه با 63 میلیارد ریال اعتبارات از منابع بانک جهانی به مدت 22 ماه اجرا خواهد شد.
امینی یادآورشد: عملیات اجرای پروژههای بانک جهانی در دو شهر رشت و انزلی با سرمایه گذاری مشترک بانک جهانی و دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت آب و فاضلاب گیلان با ۲۳۷ میلیون دلار از سال ۲۰۰۶ آغاز شده که تا سال ۲۰۱۰ ادامه خواهد داشت.
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