‪ ۸۱۱‬ کیلومتر شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب در گیلان اجرا می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: همچنین ایجاد تصفیه ‌خانه طالب آباد بندر انزلی، تکمیل تصفیه خانه فاضلاب رشت، اجرای ۳۰‬ ایستگاه پمپاژ در رشت و انزلی از تعهدات بانک جهانی در بخش فاضلاب استان گیلان است.

وی عنوان کرد: کار احداث ‪ ۱۱۰‬ هزار مترمکعب مخزن زمینی، ‪ ۱۲/۵‬ کیلومتر خط انتقال آب شرب، اصلاح و توسعه شبکه آب به طول ‪ ۸۵۶‬ کیلومتر از تعهدات پروژههای بانک جهانی در بخش آب آشامیدنی این استان است.

امینی ادامه داد: تاکنون کار اصلاح شبکه آب رشت به طول ‪ ۱۷۵‬کیلومتر، توسعه شبکه آب رشت به طول ‪ ۲۱‬کیلومتر، توسعه شبکه فاضلاب رشت به طول ‪ ۱۱۳‬کیلومتر و احداث مخازن ذخیره آب رشت به طول ‪ ۸۰‬ هزار متر مکعب با ۵۵‬ درصد پیشرفت فیزیکی انجام شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان همچنین از عملیاتی شدن خط انتقال آب مخزن 30 هزار مترمکعبی لاکان به رشت خبرداد و افزود: خط انتقال این پروژه 5/12 کیلومتر واز لاکان شروع و به میدان گاز رشت منتهی می شود.

وی گفت: این پروژه با 63 میلیارد ریال اعتبارات از منابع بانک جهانی به مدت 22 ماه اجرا خواهد شد.

امینی یادآورشد: عملیات اجرای پروژههای بانک جهانی در دو شهر رشت و انزلی با سرمایه ‌گذاری مشترک بانک جهانی و دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت آب و فاضلاب گیلان با ‪ ۲۳۷‬ میلیون دلار از سال ‪ ۲۰۰۶‬ آغاز شده که تا سال ‪ ۲۰۱۰‬ ادامه خواهد داشت.