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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۴۹

شور حج / 78

زائران ایرانی در نظم و انضباط نمونه هستند

زائران ایرانی در نظم و انضباط نمونه هستند

معاون موسسه اهلیه الادلاء گفت: زائران ایرانی که هر سال برای اعمال مناسک حج تمتع وارد عربستان می‌شوند در نظم و انضباط نمونه و از بهترین کشورهای برگزار کننده این مناسک هستند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، خیرالدین بن محمد بصراوی که مسئولیت امور زائران ایرانی را در موسسه اهلیه الادلاء بر عهده دارد افزود : زائران ایرانی از شخصیتی نمونه و بسیار محترم برخوردار هستند و از افتخارات ما این است که به این زائران خدمت می‌کنیم.

وی با آرزوی حجی مقبول برای زائران ایرانی خانه خدا گفت: زائران ایرانی از بهترین زائرانی هستند که در همکاری و تعامل کامل با کشور عربستان به خصوص با موسسه اهلیه الادلاء موسم حج را برگزار می‌کنند.

وی اظهار کرد: از همه زائران خانه خدا که از اقصی نقاط جهان وارد مدینه منوره و مکه مکرمه می‌شوند انتظار داریم تا با همکاریهای خود زمینه خدمت رسانی بیشتر را فراهم کنند.

موسسه اهلیه الادلاء در خصوص استقبال، پیگیری اسکان و منازل زائران و همچنین امور مربوط به امکانات رفاهی و انتقال زائران از مدینه به مکه و بالعکس فعالیت دارد. 

کد مطلب 783791

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