زائران ایرانی در نظم و انضباط نمونه هستند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، خیرالدین بن محمد بصراوی که مسئولیت امور زائران ایرانی را در موسسه اهلیه الادلاء بر عهده دارد افزود : زائران ایرانی از شخصیتی نمونه و بسیار محترم برخوردار هستند و از افتخارات ما این است که به این زائران خدمت می‌کنیم.

وی با آرزوی حجی مقبول برای زائران ایرانی خانه خدا گفت: زائران ایرانی از بهترین زائرانی هستند که در همکاری و تعامل کامل با کشور عربستان به خصوص با موسسه اهلیه الادلاء موسم حج را برگزار می‌کنند.

وی اظهار کرد: از همه زائران خانه خدا که از اقصی نقاط جهان وارد مدینه منوره و مکه مکرمه می‌شوند انتظار داریم تا با همکاریهای خود زمینه خدمت رسانی بیشتر را فراهم کنند.

موسسه اهلیه الادلاء در خصوص استقبال، پیگیری اسکان و منازل زائران و همچنین امور مربوط به امکانات رفاهی و انتقال زائران از مدینه به مکه و بالعکس فعالیت دارد.