با گذشت زمان از سرزمینمان چشم پوشی نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، ابومازن خاطرنشان کرد که اگر اسرائیل خواهان امنیت و صلح است، باید به طور کامل از اراضی اشغالی عربی و فلسطینی و تا مرزهای چهارم ژوئن 1967 از جمله بیت المقدس عقب نشینی کند و صلح و امنیت با وجود اشغالگری محقق نخواهد شد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خاطرنشان کرد: تحمیل واقعیت های شهرکسازی با استفاده از زور فایده ای نخواهد داشت و باعث چشم پوشی ملت فلسطین از قدس شریف نخواهد شد.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی در تداوم تجاوزات قبلی خود اخیرا مجوز ساخت هزار واحد مسکونی در کرانه باختری را صادر کرده است. این اقدامات در حالی صورت می گیرند که تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی مشغول مذاکرات به اصطلاح صلح هستند.