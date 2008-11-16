30 ماه زندان برای بلیت فروش متقلب چینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این بزرگ ترین تقلب در نوع خود در رقابت های المپیک بوده است. این مرد 41 ساله که "هه" نام دارد، بلیت های المپیک را با 50 تا 60 درصد بالاتر از قیمت برای دو شرکت در پکن و گوانگجو خریداری کرده بود.

طبق اعلام دادگاه "شی ینگ دیستریکت پیپل" این مرد متخلف چینی 527 قطعه بلیت را به مبلغ 230 هزار یوان (34 هزار دلار) از طریق سامانه رایانه ای بلیت فروشی خریداری کرد و سپس از طریق شرکت ساختمانی دوست خود با ارائه اطلاعات هویتی غیرقانونی، 2500 قطعه بلیت را به معرض فروش گذاشت.

"هه" در تاریخ 13 مه سال جاری توسط پلیس چین دستگیر شد. برگزارکنندگان رقابت های المپیک پیش تر هشدار داده بودند که دوباره فروشی بلیت های المپیک به منظور سودجویی، غیرقانونی است و قول داده بودند که از مقامات چینی در جهت مبارزه با تجارت های غیرقانونی از این دست، حمایت خواهند کرد.

در رقابت های المپیک 2008 پکن در مجموع 7 میلیون قطعه بلیت به فروش رسید که سه چهارم این تعداد از طریق بانک ها و وب سایت های داخل چین فروخته شد.