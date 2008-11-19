دستورالعمل اجرایی سرویس مدارس امسال اجرایی نمی شود

نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارگروه تدوین دستورالعمل ساماندهی سرویس مدارس این دستورالعمل را ساماندهی کرده افزود: این دستور العمل هنوز توسط وزیر کشور امضا نشده و به همین دلیل مدارس در این مورد همچنان مطابق قوانین سال گذشته در این مورد عمل می کنند.

برخی از کارشناسان امور آموزش معتقدند که دستورالعمل سرویس مدارس که مسئولان مربوطه از سال تحصیلی گذشته درباره آن وعده های فراوانی می دادند با بی توجهیهای فراوان آنها روبرو شد و به مرحله اجرایی نرسید و در نهایت آنها را واداشت تا والدین دانش آموز را به قوانین نابسامان سال گذشته ترغیب کنند.

موضوع ایمنی سرویسهای مدارس به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات نظام آموزشی کشور است که با وجود پیگیری فراوان رسانه ها همچنان بی نتیجه ماند.

معاون جذب مشارکتهای مردمی انجمن اولیا و مربیان در پایان افزود: دستورالعمل اجرایی جدید سرویس مدارس در سال آینده اجرا خواهد شد.

کارگروه تدوین دستورالعمل ساماندهی سرویس مدارس متشکل از وزرای آموزش و پرورش و کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و دیگر مسئولان مربوطه است.