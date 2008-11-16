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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۰

شور حج / 77

از دستفروشها خرید نکنید/ ریال عربستان در ایران ارزانتر است

از دستفروشها خرید نکنید/ ریال عربستان در ایران ارزانتر است

با توجه به اینکه دستفروشها در مدینه پول ایرانی از زائران قبول نمی کنند به همین دلیل خرید از دستفروشها برای زائران ایرانی گرانتر تمام می شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، با توجه به اینکه دستفروشها از زائران پول ایرانی قبول نمی کنند به همین دلیل برای خرید باید پولشان را تبدیل به ریال کنند و بنابراین هزینه خرید برای آنان گرانتر تمام شود و کالای خریداری شده نیز هیچ ضمانتی ندارد.

ریال عربستان در ایران ارزانتر از عربستان است. هم اکنون ریال در ایران 250 تومان اما در مدینه دستفروشها 273 تومان و صرافیها نیز 270 تومان محاسبه می کنند که این تفاوت مبلغ به ضرر زائران ایرانی است.

 دستفروشها این تفاوت نرخ را نوسانات پولی بازار اعلام می کنند اما در مجموع به زائران ایرانی توصیه می شود از دستفروشها خرید نکنند.

کد مطلب 783810

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