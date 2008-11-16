خانه صنعت و معدن مازندران آماده اجرای چهار شهرک صنعتی فولاد

مهدی نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نگرش علمی وزارت صنایع و معادن با اهداف پیشرفت و عدالت محوری در توسعه کشور، برقراری تعامل صنعتی، توازن منطقه ای در سرمایه گذاری های جدید صنعتی، تقویت سهم صنایع با فناوری های پیشرفته و طرح آمایش صنعتی و معدنی در مازندران قابل ستایش است.

وی خاطر نشان کرد: خواسته اصلی و حال حاضر صنعتگران و معدنکاران وام سرمایه در گردش است که در فرآیند پرداخت توسط بانک عامل به جهت وجود دستورالعمل ها و مقررات خاص وضع شده، همکاران را دچار سردرگمی و ناامیدی شدیدی می کند.

نیازی محدودیت های تملک زمین برای احداث شهرک های صنعتی، کمبود زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی استان، خسارت های عدیده طوفان اخیر سواحل شمالی، تاسیس دفتر زمین شناسی، عدم پذیرش پروانه اکتشاف معادن جدید، احیاء شرکت های نساجی قائم شهر و البرز مرکزی را از دیگر مواردی برشمرد که نیازمند توجه جدی و اهتمام مسئولان وزارت صنایع و معادن است.

نائب رییس خانه صنعت و معدن مازندران اضافه کرد: این خانه آمادگی اجرای چهار شهرک صنعتی فولاد به ظرفیت 500 هزار تن در سال با اشتغالزایی بالا را داراست.

وی همچنین خواستار حمایت و پشتیبانی مسئولان از ایجاد شهرک های تک، غذایی و دارویی، فرآورده های معدنی و سنگ شد.