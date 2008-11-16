این چهره‌پرداز باسابقه درباره انتشار کتاب آموزشی به خبرنگار مهر گفت: من در کنار چهره‌پردازی همیشه تدریس کرده‌ام و یکی از دغدغه‌هایم تربیت نسل جدید چهره‌پرداز بوده است. به دلیل کمبود منابع مکتوب به‌روز، تصمیم به انتشار کتاب‌هایی گرفته‌ام که دانش، تکنیک و تغییرهای چهره‌پردازی امروز در آن مطرح شود.

چهره‌پرداز مجموعه تلویزیونی "مروارید سرخ" افزود: گریم نیاز به آموزش عملی دارد و نمی‌توان در آن با تئوری پیش رفت. بنابراین در کنار این کتاب‌ها چند سی دی آموزشی نیز طراحی کرده‌ام که کمبود منابع تصویری در آموزش گریم را جبران کند.

محتشم گفت: مشغول مطالعه و بررسی منابع خارجی جدید هستم تا بر اساس اولویت‌ها و نیازهای سینمای ایران از آنها استفاده کنم. پیش‌بینی می‌کنم در شش جلد کتاب و 10 سی دی بتوان بخشی از این مطالب را منعکس کرد.

محتشم مدتی پیش در مجموعه تلویزیونی "حماسه آرد" به کارگردانی بهزاد فراهانی به عنوان چهره‌پرداز حضور داشت که این پروژه متوقف شده است.