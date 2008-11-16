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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

موافقت مجلس با عضویت ایران در 5 نهاد منطقه ای و بین المللی

موافقت مجلس با عضویت ایران در 5 نهاد منطقه ای و بین المللی

مجلس شورای اسلامی با عضویت جمهوری اسلامی ایران در 5 نهاد بین المللی موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مدارک تحقیقات حمل و نقل بین المللی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی راه، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه ای ناحیه دریایی راپمی و لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه تعرفه ای حمل و نقل بار با راه آهن اروپا - آسیا موافقت کردند.
کد مطلب 783817

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