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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۴

وقوع انفجار در مقر اتحادیه اروپا در کوزوو

وقوع انفجار در مقر اتحادیه اروپا در کوزوو

در اثر وقوع انفجاری در خارج از مقر نظارتی اتحادیه اروپا در کوزوو شیشه های این ساختمان به کلی فرو ریخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فاینشنال تایمز، در این انفجار که روز گذشته بوسیله یک وسیله انفجاری بزرگتر از یک نارنجک دستی به وقوع پیوست کسی آسیب ندید.

در پی این انفجار، "هاشم تاجیک" نخست وزیر و "فاتمیر سیدیو" رئیس جمهوری کوزوو هر گونه ارتباط میان این انفجار و جایگزین شدن نیروهای اتحادیه اروپا در کوزوو به جای نیروهای سازمان ملل را رد کردند.

نیروهای سازمان ملل از سال 1999 در کوزوو حضور دارند.

این انفجار با محکومیتهایی نیز همراه بود و اتحادیه اروپا به شدت این انفجار را محکوم کرد.

کوزوو در 17 فوریه سال جاری میلادی (2008) استقلال خود را با حمایت غرب به ویژه آمریکا از صربستان اعلام کرد.

استقلال یکجانبه کوزوو در حالی انجام گرفت که روسیه و صربستان به شدت با این عمل مخالف بودند. 

کد مطلب 783819

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