به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها صبح امروز با حضور محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علیرضا ملکیان معاون مطبوعات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی تهران آغاز به کار کرد.‌



نمایشگاه مطبوعات امسال دارای 10 قسمت روزنامه‌ها و خبرگزاریهای خارجی، مؤسسات مطبوعاتی، روزنامه‌ها، خبرگزاریها، ‌نشریات فرهنگی دینی، دفاع مقدس، نشریات استانی، نشریات ورزشی، نشریات تخصصی، نشریات هنری، انجمنهای صنفی، نشریات اجتماعی، نشریات دانشجویی و پایگاههای اینترنتی و روابط عمومی‌هاست.



بیش از 470 نشریه و خبرگزاری در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها غرفه دارند.



