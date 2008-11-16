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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۰۸

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ‌مطبوعات و خبرگزاریها آغاز به کار کرد

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ‌مطبوعات و خبرگزاریها آغاز به کار کرد

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها با حضور محمدحسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها  صبح امروز با حضور محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علیرضا ملکیان معاون مطبوعات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی تهران آغاز به کار کرد.‌

نمایشگاه مطبوعات امسال دارای 10 قسمت روزنامه‌ها و خبرگزاریهای خارجی، مؤسسات مطبوعاتی، روزنامه‌ها، خبرگزاریها، ‌نشریات فرهنگی دینی، دفاع مقدس، نشریات استانی، نشریات ورزشی، نشریات تخصصی، نشریات هنری، انجمنهای صنفی، نشریات اجتماعی، نشریات دانشجویی و پایگاههای اینترنتی و روابط عمومی‌هاست.

بیش از 470 نشریه و خبرگزاری در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها غرفه دارند.

 

کد مطلب 783820

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