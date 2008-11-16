بهره برداری از یک هزار پروژه کشاورزی در همدان

حسین رجبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، گفت: این تعداد پروژه بهره برداری شده زمینه اشتغال بیش از یک هزار و 943 نفر را فراهم ساخته است.

وی با اشاره به هزینه صرف شده جهت راه اندازی و اجرای این پروژه ها افزود: برای اجرای این تعداد پروژه 813 میلیارد و 389 میلیون ریال هزینه شده است که در 443 میلیارد و 753 میلیون ریال آن از تسهیلات بانکی تأمین شده است.

رجبیان با اشاره به اینکه بخشی از سرمایه گذاری ها از محل بخش خصوصی شناسایی شده است ،افزود: علاوه بر تسهیلات بانکی 208 میلیارد و 690 میلیون ریال نیز ازمحل اعتبارات عمرانی تأمین اعتبار شده است.

وی با اشاره به اینکه 46 پروژه از پروژه های بهره برداری شده مربوط به بخش باغبانی است ادامه داد: 531 پروژه آب و خاک، 113 پروژه دامپزشکی، 7 پروژه آبخیزداری و 33 پروژه صنایع تبدیلی از دیگر پروژه های بهره برداری شده محسوب می شود.