طرح زمستانی امداد در 37 پایگاه جاده ای همدان اجرا می شود

حسین علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهردر همدان با بیان اینکه به علت شرایط جوی این طرح زودتر از موعد در استان همدان آغاز شده است،گفت : طرح زمستانی هر ساله از دهم آذر ماه اجرا می شد که امسال به علت بارش برف از 24 آبان در همدان اجرا می شود.

علیزاده با بیان اینکه سال گذشته در استان همدان 36 پایگاه درراه های استان مستقر بود، افزود: امسال یک پایگاه به پایگاه های استان همدان افزوده شده است .

وی افزود: امسال تمام پایگاه های زمستانی در استان همدان از نظر تجهیزات و ماشین آلات تقویت شده اند.

علیزاده با بیان اینکه تعداد 310 دستگاه انواع خودرو برای برف رویی راه ها در نظر گرفته شده است، افزود: از این تعداد دستگاه 261 دستگاه خودرو نمک پاش ، نمک خور ، گریدر و بلدوزور هستند و 49 خودرو ماشین آلات پشتیبانی را تشکیل می دهند.

وی خاطر نشان کرد: در طرح برف رویی راه ها 586 نفر شرکت دارند که شامل 240 نفر راننده ، 188 نفر کارگر نمک پاش و نگهبان و 158 نفر نیروی پشتیبانی است.

علیزاده افزود: تعداد 65 دستگاه تراکتور نیز برای تسریع در عملیات برف رویی در راه های روستایی استان همدان در نظر گرفته شده است .

وی خاطر نشان کرد : امسال 10 هزار تن نمک و 40 هزار تن ماسه برای راه های استان خریداری شده است که میزان نمک خریداری شده نسبت به استان های همجوار دو برابر است

وی گفت : وظیفه اصلی اداره راه و ترابری ایمنی راه ها و تسهیل در عبور و مرور در جاده هاست .

مدیر کل اداره راه و ترابری استان همدان خاطر نشان کرد: باید فرهنگ استفاده از زنجیر چرخ در زمستان را بین شهروندان همدانی گسترش دهیم.