به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش فاطمه فهیم‌نیا عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی و رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران سخنرانی می‌کند.

در ادامه این همایش میزگردی با موضوع "کنسرسیوم و خریدهای جمعی منابع الکترونیکی" و با حضور اعضای شورای سیاستگذاری تامین منابع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله دکتر سید امید فاطمی رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و ریاست سابق شورا، مهندس غلامرضا فهرستی مدیر کل دفتر پشتیبانی معاونت پژوهشی وزارت و رئیس شورا، سید ابراهیم عمرانی نماینده دانشگاه تهران در شورا، دکتر احمد زوارن حسینی نماینده دانشگاه تربیت مدرس در شورا و دکتر حمید مهدیقلی نماینده دانشگاه تهران در شورا برگزار خواهد شد.

این همایش از ساعت 16:30 تا 18:30 روز چهارشنبه هفته جاری 29 آبان و مکان آن تهران، بزرگراه حقانی (محور غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو میرداماد، بلوار کتابخانه ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تالار شهید یوسف شریعت زاده برپا می‌شود.