صهیونیستها چهار مبارز فلسطینی را به شهادت رساندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، این چهار مبارز وابسته به گردان های ناصر صلاح الدین شاخه نظامی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین بودند که به گفته شاهدان عینی، در حال پرتاب موشک به اراضی اشغالی 48 به شهادت رسیدند.

از سوی دیگر رژیم صهیونیستی امروز به بهانه ادامه حملات موشکی مبارزان فلسطینی، تصویب کرد که تمامی گذرگاه های تجاری غزه همچنان بسته باقی بماند.

لازم به ذکر است که ابومجاهد سخنگوی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین روز گذشته در واکنش به جنایات اخیر صهیونیستها اعلام کرد که آتش بس به طور عملی به پایان رسیده است و ما در برابر قربانی شدن مقاومت و ملت فلسطین سکوت اختیار نخواهیم کرد.

تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوارغزه در حالی صورت می گیرد که این رژیم و گروه های فلسطینی از ژوئن (خرداد) سال جاری تاکنون در آتش بس بسر می برند.