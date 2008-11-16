به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد درام خانوادگی "قدم‌زنان" درباره دیدار بچه‌های یک خانواده با والدین سالخورده‌شان 15 سال پس از غرق شدن فرزند بزرگ خانواده است. این فیلم اخیرا جایزه فیلم منتخب منتقدان اسپانیایی جشنواره سن سباستین را نیز برد. "توهم"، "پس از زندگی" و "فاصله" از دیگر ساخته‌های کره ـ ادا 46 ساله متولد توکیو است.





درام خانوادگی "قدم‌زنان" جایزه اصلی جشنواره فیلم ماردل پلاتا را برد

کیوشی کوروساوا فیلمساز ژاپنی نیز با درام خانوادگی "سونات توکیو" جایزه بهترین کارگردان جشنواره مار دل پلاتا را برد. این فیلم درباره مردی است که مسئله از دست دادن شغل بسیار خوب خود در یک شرکت پرقدرت را از همسر و فرزندانش پنهان می‌کند.

"سونات توکیو" ماه مه پیش نیز جایزه هیئت داوران بخش نوعی نگاه جشنواره کن را دریافت کرد. جایزه اصلی بخش مسابقه بین‌الملل فیلم کوتاه جشنواره مار دل پلاتا امسال به فیلم مالزیایی Block B ساخته کریس چونگ چان ـ فوی رسید.

فیلم مکزیکی "حرامزاده‌ها" به کارگردانی امت اسکالانته نیز جایزه اصلی بخش مسابقه آمریکای لاتین را برد. این فیلم نیز که درامی درباره موضوع مهاجران مکزیکی است اخیرا در بخش نوعی نگاه جشنواره کن به نمایش درآمد.

بیست و سومین جشنواره فیلم ماردل پلاتا شش تا 16 نوامبر (16 تا 26 آبان) برپا بود. اولین دوره این جشنواره سال 1954 برگزار شد. ماردل پلاتا در 400 کیلومتری جنوب بوینس آیرس قرار دارد.