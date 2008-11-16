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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۴۶

خواجه دلویی به مهر اعلام کرد:

جزئیات عملکرد طرح مسکن مهر در سال جاری / صدور 110 هزار پروانه ساخت

جزئیات عملکرد طرح مسکن مهر در سال جاری / صدور 110 هزار پروانه ساخت

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با تشریح جزئیات عملکرد طرح مسکن مهر، اعلام کرد در هفت ماهه اول امسال در قالب این طرح 110 هزار و 199 واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کردند.

منوچهر خواجه دلویی در گفتگو با مهر در خصوص عملکرد طرح مسکن مهر (اجاره 99 ساله زمین) از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه گفت: تاکنون میزان سهمیه آماده سازی زمینهای طرح مسکن مهر در سطح کشور بالغ بر یک میلیون و 406 هزار قطعه و تعداد متقاضیان ثبت نام شده در ادارات تعاون به 3 میلیون و 829 هزار و 163 نفر رسیده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به متقاضیان واجد شرایط دریافت مسکن مهر اعلام کرد: تا پایان مهر ماه سالجاری تعداد افراد واجد شرایط 4 گانه معرفی شده به وزارت مسکن و شهرسازی برای اخذ زمین مسکن مهر و انعقاد قرارداد به یک میلیون و 620 هزار و 764 نفر بالغ شده است.

وی اظهارداشت: در بررسی فرم "ج" تعداد واجدین شرایط نهایی برای دریافت مسکن مهر یا اجاره 99 ساله زمین تا پایان مهرماه امسال بالغ بر یک میلیون و 189 هزارو 627 نفر رسیده است.

خواجه دلویی با اشاره به میزان تخصیص زمین مسکن مهر به امانت برای آماده سازی به اتحادیه های مسکن در کل کشورعنوان کرد: تا پایان مهر ماه سالجاری کل اعضای اتحادیه های مسکن معادل حدود یک میلیون و 352 هزار و 708 نفر بوده که به همین تعداد زمین به امانت جهت آماده سازی واگذار شده است.

وی با اعلام اینکه تاکنون 22 هزار و 930 نفر تسهیلات آماده سازی زمین مسکن مهر را دریافت کرده اند، افزود: تا پایان مهر ماه امسال بالغ بر305 هزار و 330 نفر موفق به انعقاد قرارداد ساخت مسکن مهر شده اند.

معاون امور ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی بیان کرد: در همین مدت در طرح مسکن مهر 110 هزار و 199 واحد مسکونی پروانه ساخت اخذ کرده اند.

کد مطلب 783851

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