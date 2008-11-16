اختصاص 115 میلیارد ریال اعتبار به پارکهای علم و فناوری

حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اختصاص این اعتبار افزود: معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به عنوان حمایت از پارکهای علم و فناوری مبلغ 115 میلیارد ریال را به کلیه پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد به نسبت تعداد شرکتهای دانش بنیان و فعالیتهای آنها اختصاص داده است.

وی حداکثر اعتباری که به هر پارک اختصاص داده شده را 8 میلیارد ریال و حداقل اعتبار را یک میلیارد ریال دانست و گفت: این میزان اعتبار به عملکرد پارکهای علم و فناوری و میزان سهمی که در رشد و فناوری کشور دارند، اختصاص می یابد اگر این فعالیت در پارکها و مراکز رشد ادامه یابد حمایت معاونت علمی نیز از این پارکها تداوم می یابد.

معاون فناوری و نوآوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: این اعتبار در اختیار پارکهای علم و فناوری قرار می گیرد و پارک ها باید 30 درصد از این اعتبار را صرف زیرساختهای خود کنند و 70 درصد را به شرکتهای نوآور و توانا به صورت وام خطر پذیر، وام بدون بهره و سرمایه گذاری خطر پذیر ارائه دهند.

وی گفت: با هماهنگی که با وزارت علوم صورت گرفته است این اعتبار با هدف حمایت از شرکتهای در آستانه نوآوری و شرکتهای فعال پارکها و مراکز رشد اختصاص پیدا کرده است.

سالارآملی اضافه کرد: پارکهای علم و فناوری هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم ارائه می دهند و وزارت علوم نیز این گزارش را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال می کند.