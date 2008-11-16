تصمیمات سخت علیه ایران بسیار خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "دیمیتری مدودف" گفت که خواستار حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران است و اینکه تصمیمات سخت بسیار خطرناک هستند.

مدودف تاکید کرد: تنها یک پاسخ مسالمت آمیز می تواند موثر باشد. همه گزینه های دیگر ممکن است مشکلات خطرناکی را در خاورمیانه ایجاد کند.

رئیس جمهوری روسیه افزود: نگرانیهایی وجود دارد که هنوز از بین نرفته است.

مدودف تصریح کرد: روسیه آماده است حرکت بیشتری کند و هر تلاشی را برای رفع همه نگرانیها در مورد ایران انجام دهد.

از سوی دیگر، "سرگئی نیابکف" معاون وزیر خارجه روسیه اخیرا بر مخالفت کشورش و چین با تحریمهای جدید علیه ایران تاکید کرد و گفت که اختلافها بین قدرتهای جهان بر سر این تحریمها همچنان وجود دارد.