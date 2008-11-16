  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۴۳

مدودف :

تصمیمات سخت علیه ایران بسیار خطرناک است

تصمیمات سخت علیه ایران بسیار خطرناک است

رئیس جمهوری روسیه روز گذشته با تاکید بر حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران تصمیمات سخت علیه تهران را بسیار خطرناک توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "دیمیتری مدودف" گفت که خواستار حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران است و اینکه تصمیمات سخت بسیار خطرناک هستند.

مدودف تاکید کرد: تنها یک پاسخ مسالمت آمیز می تواند موثر باشد. همه گزینه های دیگر ممکن است مشکلات خطرناکی را در خاورمیانه ایجاد کند.

رئیس جمهوری روسیه افزود: نگرانیهایی وجود دارد که هنوز از بین نرفته است.

مدودف تصریح کرد: روسیه آماده است حرکت بیشتری کند و هر تلاشی را برای رفع همه نگرانیها در مورد ایران انجام دهد.

از سوی دیگر، "سرگئی نیابکف" معاون وزیر خارجه روسیه اخیرا بر مخالفت کشورش و چین با تحریمهای جدید علیه ایران تاکید کرد و گفت که اختلافها بین قدرتهای جهان بر سر این تحریمها همچنان وجود دارد.

کد مطلب 783855

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها