حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جشنواره داستان انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در این توافقنامه به حمایت بیش از پیش برگزاری دو میز جشنواره داستان انقلاب تاکید شده ‌است.

سال گذشته و همزمان با برپایی "اولین جشن بزرگ داستان انقلاب" معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اهدای جوایز به برگزیدگان نقش داشت و به همین دلیل ارزش مادی جوایز در نظر گرفته شده به دو برابر افزایش یافت.



بر این اساس توافق شده بود به همان مقدار که حوزه هنری برای برگزیدگان جوایز مادی در نظر می گیرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به همان میزان به برگزیدگان جوایز مادی هدیه دهد.

در دومین جشنواره داستان انقلاب و در بخش "رمان و داستان بلند انقلاب" به اثر برگزیده مبلغ "40 میلیون ریال" اثر برتر مبلغ "30 میلیون ریال" و اثر تقدیری مبلغ "20 میلیون ریال" اهدا می‌شود.

در بخش "داستان کوتاه انقلاب" نیز به اثر برگزیده مبلغ "10 میلیون ریال " اثر برتر مبلغ "7 میلیون و 500 هزار ریال " و اثر تشویقی مبلغ " 5 میلیون ریال" اختصاص می‌یابد.



نویسندگان ،می توانند آثار داستانی خود با درون مایه انقلاب اسلامی را تا پایان آذر ماه سال جاری به دبیرخانه " دومین جشنواره داستان انقلاب " ارسال کنند.

دبیرخانه دومین جشنواره داستان انقلاب در تهران - تقاطع خیابان حافظ و سمیه - حوزه هنری - مرکز آفرینشهای ادبی - کارگاه قصه و رمان صندوق پستی 1677/15815 واقع شده است.