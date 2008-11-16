قرارداد صداوسیما و فدراسیون فوتبال امضاشد/ چهارمیلیاردتومان برای یکسال

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای که شب گذشته بین على کفاشیان، مهدى تاج ، عزیز محمدى رئیس، نایب رئیس و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با حسن تقدس نژاد، معاون اداری و مالی و علی اصغر پورمحمدى مدیر شبکه سوم سیما برگزار شد، طرفین به توافق رسیدند تا فدراسیون فوتبال بابت یکسال 4 میلیارد تومان دریافت کند.

قبل از این عنوان شده بود که فدراسیون فوتبال برای یکسال مبلغ 5 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. اما عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد براساس توافق صورت گرفته در این جلسه فدراسیون فوتبال 4 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد.

قرار است این قرارداد تا قبل از روز پنجم آذر به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شود تا این کنفدراسیون با حضور چهار تیم ایرانی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا مخالفت نکند.