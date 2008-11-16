۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۰۱

کاراته قهرمانی جهان - توکیو

رضا عزیزی به دور سوم راه یافت

آخرین کاراته کا تیم ملی ایران مبارزات خود را در وزن 80+ کیلوگرم با پیروزی آغاز کرد تا مسئولان کادر فنی به کسب دومین مدال امیدوار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای کاراته قهرمانی جهان که در توکیو ژاپن جریان دارد رضا عزیزی در وزن 80+ کیلوگرم با دو پیروزی به دور سوم راه یافت.

عزیزی که آخرین نماینده تیم ملی کاراته ایران در رقابتهای جهانی است  در اولین مبارزه خود 4 بر یک نماینده نروژ را شکست داد. وی در مبارزه دوم خود در حالی که مقابل کاراته کا صربستانی در پایان وقت قانونی یک بر یک مساوی بود در وقت اضافه امتیاز پیروزی را به نام خود ثبت کرد و به دور سوم راه یافت. عزیزی در مبارزه بعد به مصاف کاراته کای ونزوئلا خواهد رفت.

این رقابتها امروز در شهر توکیو ژاپن خاتمه پیدا می کند.

