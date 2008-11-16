همایش "فقه اهل‌ بیت نزد شیعه و سنی" در قطر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهر ربانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر طی سخنانی گفت: دین مبین اسلام، دین نوآوری و دارای ابعاد گوناگون و ذخایر علمی و حیاتی است .

محمد مهدی احمدی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی به فلسفه تقریب پرداخت و گفت: تقریب وسیله و ابزار برای تحقق وحدت اسلامی نیست بلکه خود تقریب هدف است.

وی به ریاست دانشگاه قطر پیشنهاد کرد همایش مشترکی با عنوان "ظرفیتهای جهان اسلام" برگزار شود.

عدالت صحابه نزد شیعه و سنی از مباحث مورد طرح در این همایش بود که از سوی شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفته و پرسشهای حاضرین نیز پاسخ داده شد.

مصطلحات فقه اهل بیت نزد شیعه و سنی نیز از سوی حجت الاسلام حسن جواهری استاد حوزه علمیه قم و دکتر محیی الدین قره داغی از علمای سنی بررسی شد .

مصادر تشریع شیعه و سنی موضوع دیگری بود که حجت الاسلام احمد مبلغی رئیس پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و همچنین دکتر صالح قادر حکیم از اساتید دانشکده الهیات قطر به این موضوع از دیدگاه شیعه و سنی پرداختند .