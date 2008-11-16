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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۲۰

ساندی تایمز :

اوباما صلح خاورمیانه را به مرزهای سال 1967 مرتبط می داند

اوباما صلح خاورمیانه را به مرزهای سال 1967 مرتبط می داند

به نوشته یک هفته نامه انگلیسی، رئیس جمهور جدید آمریکا قصد دارد با حمایت از طرح صلح اعراب، صلح خاورمیانه را به مواردی چون به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی جهان عرب و خروج این رژیم جعلی از مرزهای سال 1967 مرتبط کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه ساندی تایمز با اعلام این مطلب به نقل از نزدیکان "باراک اوباما" در ادامه نوشت : طرح مورد نظر اوباما این امکان را برای اسرائیل فراهم می کند تا با بازگشت آوارگانی که در سال 1948 از سرزمنیهای خود رانده شده اند مخالفت کند.

بر همین اساس، طرح مورد نظر اوباما رژیم صهیونیستی را ملزم به بازپس دادن بلندیهای جولان به سوریه کرده و امکان تشکیل کشور فلسطین به پایتختی بیت المقدس را فراهم می کند.

بر اساس گفته های نزدیکان اوباما، رئیس جمهور منتخب آمریکا در سفری که در اواخر ماه جولای به خاورمیانه داشت این مطلب را به طور خصوصی به مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کرده که "این برای اسرائیل بسیار احمقانه خواهد بود تا با طرحی که صلح با جهان اسلام را برای آن فراهم می کند مخالفت کند."  

ساندی تایمز در ادامه مطلب خود نوشت : هم اکنون به نظر می رسد طرح صلح اعراب که در سال 2002 میلادی با حمایت عربستان سعودی مطرح شد و "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه اسرائیل نیز از آن حمایت می کند در جایگاه مثبتی قرار گرفته زیرا که "شیمون پرز" رئیس اسرائیل هفته گذشته در مقر سازمان ملل در نیویورک این طرح صلح را مورد ستایش قرار داد.

بر همین اساس گروهی از مشاوران سیاست خارجی آمریکا از حزبهای جمهوریخواه و دموکرات که از میان آنها می توان به "لی همیلتون" رئیس گروه تحقیق عراق و "زبیگنیو برژینسکی" از مشاوران اسبق وزارت خارجه آمریکا اشاره کرد به اوباما توصیه کرده اند که پس از آغاز دوره ریاست جمهوری خود حمایت از طرح صلح اعراب را در اولویت کارهایش قرار دهد.   

این مشاوران به اوباما توصیه کرده اند که نباید زمان را از دست داده و طرح صلح اعراب را در شش و یا 12 ماه اول ریاست جمهوری خود به سرانجام برساند.   

در ادامه مطلب ساندی تایمز آمده است: اوباما نگاهی ویژه نیز به پرونده هسته ای ایران دارد و در این میان راهی که به نظر می رسد طرحی که در بهار گذشته توسط "دنیس راس" نماینده سابق آمریکا در خاورمیانه و از مشاوران اوباما به کار گرفته شود. راس در طرح خود پیشنهاد می کند آمریکا با کوتاه آمدن درباره طرح استقرار سپر موشکی خود در اروپای شرقی، روسیه را به وارد کردن تحریمهای اقتصادی سنگین تر علیه ایران متقاعد کند.

کد مطلب 783868

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