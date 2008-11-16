غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اینکه بررسی طرح "نظارت و هماهنگی در هدفمند کردن یارانه‌ها " که در ماههای اخیر و پیش از تصمیم دولت برای ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس تهیه شده بود در دستور کمیسیون وی‍‍ژه طرح تحول اقتصادی قرار گرفته است اظهارداشت: مطالعه لایحه دولت که غیر رسمی در اختیار ما قرارگفته است نیز روز دوشنبه در کمیسیون ویژه در دستور کار قرار دارد و اگر این لایحه به صورت رسمی تقدیم مجلس شود ما آمادگی لازم برای رسیدگی به آن را داریم .

وی افزود : تصور این است که این لایحه وقت زیادی از مجلس نخواهد گرفت.

مصباحی مقدم ابراز امیدواری کرد بررسی ها و گفتگوها پیرامون این لایحه در مجلس طولانی نشود و با اطلاعات تکمیلی که وزارت اقتصاد در اختیار نمایندگان قرار می دهد مجلس تصمیم درستی بگیرد.

نماینده تهران گفت: ما در تصویب این لایحه عجله نداریم و تلاش ما این است تا به دولت کمک کنیم تا لایحه را به سر منزل برساند.

مصباحی مقدم در خصوص بررسی طرح نظارت و هماهنگی در هدفمند کردن یارانه‌ها که در کمیسیون ویژه مطرح شده نیز گفت: از این طرح تا کنون نتیجه خاصی گرفته نشده و صرفا طرح مسئله شده است و قرار است در جلسه دوشنبه درباره آن به جمع بندی برسیم.

رئیس کمیسیون ویژه در پاسخ به این سئوال که اگر در زمان بررسی این طرح، لایحه دولت به مجلس برسد کمیسیون ویژه چه تصمیمی خواهد گرفت تصریح کرد: بررسی طرح مذکور با لایحه دولت که به صورت غیر رسمی به کمیسیون ارائه شده منافاتی ندارد و در صورت تصویب طرح یا لایحه هدفمند کردن یارانه در کمیسیون ویژه، مصوبه کمیسیون به صحن مجلس ارائه می شود.

وی همچنین از حضور وزیر اقتصاد و معاون وی، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت و معاون بانک مرکزی در جلسه روز دوشنبه کمیسیون ویژه خبر داد.

طبق دستور کار اعلام شده "ادامه بررسی شور اول طرح نظارت و هماهنگی در هدفمند کردن یارانه‌ها" و "بررسی آثار هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به کاهش قیمت نفت" دستور کار کمیسیون ویژه در هفته جاری است.

